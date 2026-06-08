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«Opportunité exceptionnelle» Le Russe Tugan Sokhiev nommé chef principal de l'Orchestre de Suisse romande

ATS

8.6.2026 - 10:37

Le Russe Tugan Sokhiev sera le chef principal et conseiller artistique de l'Orchestre de Suisse romande (OSR) pour les trois prochaines saisons au moins. Il remplace Jonathan Nott dans un format qui sera désormais collégial.

L'Orchestre de Suisse romande (OSR) s'appuiera sur l'intensité artistique pour laquelle son nouveau chef principal Tugan Sokhiev est reconnu (archives).
L'Orchestre de Suisse romande (OSR) s'appuiera sur l'intensité artistique pour laquelle son nouveau chef principal Tugan Sokhiev est reconnu (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:37

08.06.2026, 10:40

La collaboration du chef russe avec l'institution a démarré en 2024, a rappelé lundi la Fondation de l'OSR. Après un concert en octobre dernier, les musiciens l'ont plébiscité.

Outre ses activités de direction, Tugan Sokhiev participera aux concours de recrutement des nouveaux membres de l'orchestre. Ses programmes et les projets de tournée seront lancés en concertation avec la direction générale et la commission artistique.

Dès 2027/2028, le chef principal sera présent chaque année pour une résidence de six semaines à Genève. Le format de ces résidences aura auparavant été inauguré dès la saison 2026/2027 avec quatre chefs attendus.

«Opportunité exceptionnelle»

La présidente de la Fondation de l'OSR Charlotte de Senarclens salue une «opportunité exceptionnelle pour notre orchestre» avec cette nomination. Tugan Sokhiev est reconnu pour sa «clarté», «sont intensité dramatique» et les connexions qu'il arrive à établir avec les musiciens, abonde le directeur général Steve Roger.

De son côté, le nouvel chef principal de l'OSR se dit «très heureux». Il affirme avoir tissé une «affinité artistique» grandissante avec les musiciens, notamment depuis ce concert qu'il avait dirigé en octobre dernier.

Jusqu'à présent, il a collaboré avec certains des plus grands orchestres ou maisons d'opéra dans le monde, comme le Wiener Philarmoniker ou le Berliner Philarmoniker. Il a été récompensé à plusieurs reprises.

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