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Retour en arrière Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

ATS

15.6.2026 - 17:19

Les sacs et emballages ne dépassant pas deux grammes seront à nouveau être compris dans le poids net des fruits et légumes vendus en vrac. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement accepté lundi une motion en ce sens.

Le sac doit à nouveau être compris dans le prix des fruits et légumes en vrac (image d'illustration/archives).
Le sac doit à nouveau être compris dans le prix des fruits et légumes en vrac (image d'illustration/archives).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 17:19

15.06.2026, 17:38

Depuis début 2025, les consommateurs doivent indiquer l'emballage utilisé lorsqu'ils pèsent leurs fruits et légumes au supermarché. Une pratique que la motionnaire Daniela Schneeberger (PLR/BL) juge fastidieuse, pour peu de résultats concrets.

Le Parlement est d'accord de revenir en arrière. Le Conseil fédéral aussi. Ce dernier veut toutefois laisser les deux options possibles, pour éviter que les détaillants ne doivent à nouveau changer leur pratique.

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