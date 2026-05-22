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Grand Conseil Le second plan d'action durabilité raboté de 3 millions à Fribourg

ATS

22.5.2026 - 11:59

La stratégie de développement durable 2021-2031 du canton de Fribourg subit un revers devant le Grand Conseil. Le montant en faveur du second plan d'action pour la période 2027-2031 a été raboté de 3 millions de francs, après une fronde menée par le PLR et l'UDC.

Après le compromis avalisé par les députés fribourgeois, le second plan d'action en matière de développement durable pour la période allant de 2027 à 2031 devra se déployer avec moins de moyens financiers (archives).
Après le compromis avalisé par les députés fribourgeois, le second plan d'action en matière de développement durable pour la période allant de 2027 à 2031 devra se déployer avec moins de moyens financiers (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:59

22.05.2026, 12:05

Au final, une enveloppe de 12,3 millions de francs a passé la rampe par 66 voix contre 27 et 5 abstentions. Elle est le fruit d'un compromis proposé par Le Centre, premier groupe au parlement, visant à sauver la poursuite de la stratégie de durabilité, après un premier plan d'action pourtant salué par beaucoup de députés.

Deux amendements ont été confrontés, l'un à 12,3 millions, venant des centristes Bojan Seewer et Eric Collomb, l'autre à 10 millions, soumis par le PLR Benoît Glasson, qui siégeait dans la commission ad hoc. Le premier l'a emporté par 54 voix contre 44 voix et 1 abstention, avec le soutien de la gauche et d'une majorité du Centre.

Les députés devaient se prononcer initialement sur un crédit de 15,3 millions de francs, selon le message du Conseil d'Etat.

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