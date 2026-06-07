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Asile Le Secrétariat d'État aux migrations supprime plus de 100 postes

ATS

7.6.2026 - 12:04

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a annoncé la suppression de 108 postes. Certains d'entre eux étaient financés à titre temporaire, alors que d'autres sont victimes de mesures d'économie.

Au début de l'année, le SEM a annoncé la suppression de 83 postes. On vient d'apprendre que 108 postes à temps plein supplémentaires seront supprimés début 2027. (Photo d'archive)
Au début de l'année, le SEM a annoncé la suppression de 83 postes. On vient d'apprendre que 108 postes à temps plein supplémentaires seront supprimés début 2027. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 12:04

07.06.2026, 12:12

La majorité des postes supprimés sont des emplois à durée déterminée. Ceux-ci avaient été attribués temporairement au SEM «afin de résorber les dossiers en attente dans le domaine de l’asile», a indiqué le SEM dimanche à Keystone-ATS. Comme cette résorption sera achevée dans quelques mois, le SEM peut désormais supprimer ces postes.

A la suite du paquet de mesures d'allègement budgétaire mis en place par le Conseil fédéral et le Parlement, certains postes à durée indéterminée seront également supprimés, a précisé le SEM dans le «Sonntags-Blick». Les suppressions liées à ce paquet, ainsi qu’à l’augmentation des coûts moyens du personnel, concernent l’ensemble du Secrétariat d’État.

La suppression de ces postes sera effective début 2027. Les collaborateurs concernés devraient en être informés dès le mois de juin. Après ces suppressions, le SEM disposera encore d'environ 1280 postes à temps plein en 2027. Début 2026, le SEM avait déjà supprimé 83 postes.

«Les ressources en personnel dans le domaine de l'asile dépendent en principe du nombre de demandes d'asile reçues», avait écrit le SEM fin mars. Or, celles-ci ont été moins nombreuses en 2025. Cette année encore, le SEM s'attend à un nombre de demandes inférieur à celui des années 2022 à 2024.

Récemment, le nombre de demandes d’asile en suspens a d’ailleurs été réduit de 45% fin mars. À cette date, environ 8600 demandes d’asile étaient encore en suspens.

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