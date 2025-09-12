  1. Clients Privés
Volte-face Le secrétaire américain du commerce confiant sur un accord douanier avec la Suisse !

ATS

12.9.2025 - 13:13

Le secrétaire américain du commerce Howard Lutnick se montre confiant quant à la conclusion d'un accord douanier avec la Suisse. «Nous allons probablement parvenir à un accord», a-t-il déclaré jeudi dans une interview accordée à la chaîne américaine CNBC.

"Nous allons probablement parvenir à un accord douanier avec la Suisse", a déclaré le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick dans une interview (archives).
"Nous allons probablement parvenir à un accord douanier avec la Suisse", a déclaré le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick dans une interview (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.09.2025, 13:13

12.09.2025, 14:20

«La Suisse trouvera sa voie au fil du temps», a ajouté M. Lutnick. «Nous verrons comment cela évoluera.» Le site «blick.ch» a été le premier à rapporter cette information.

M. Lutnick avait toutefois indiqué la semaine dernière à «Bloomberg TV» qu'il n'était pas optimiste. La Suisse gagne beaucoup d'argent aux Etats-Unis grâce à ses produits pharmaceutiques, avait-il déclaré après une rencontre avec le ministre de l'économie Guy Parmelin.

Le Vaudaois s'est rendu vendredi dernier aux Etats-Unis pour rencontrer Howard Lutnick, le ministre des finances Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Greer. Le conseiller fédéral a qualifié ces rencontres de «constructives» après avoir dans un premier temps gardé le silence.

Tarifs douaniers. Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump

Tarifs douaniersGrandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump

Négociations difficiles

Les discussions faisaient partie du deuxième cycle de négociations dans le cadre du différend douanier avec les Etats-Unis. Avant la réunion, le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait déclaré à Keystone-ATS que la Suisse avait élaboré une «offre optimisée» à l'intention des Etats-Unis qui avait été présentée par Guy Parmelin à Washington. Aucun détail n'a été donné à ce sujet.

Début août, le président américain Donald Trump a imposé d'importants droits de douane sur de nombreux produits suisses. Quelques jours plus tard, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin s'étaient rendus à Washington sans obtenir de résultats.

La politique douanière américaine touche particulièrement durement la Suisse. Avec 39%, le taux est nettement plus élevé que celui de l'UE, par exemple qui s'en tire relativement bien avec 15%.

Les jours avant l'annonce de Donald Trump sur les droits de douane helvétiques, les ministres américains autour de M. Lutnick se montraient optimistes quant à la conclusion d'un accord avec la Suisse. Un accord qu'a toutefois rejeté le président américain.

Avis d’experts. Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?

Avis d’expertsVers une baisse des droits de douane pour la Suisse?

