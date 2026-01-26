  1. Clients Privés
Situation incertaine Le SEM suspend les expulsions de ressortissants iraniens

ATS

26.1.2026 - 06:12

Les ressortissants iraniens ne sont actuellement pas expulsés de Suisse, en raison de la répression brutale par le régime des manifestations en Iran, a indiqué dimanche le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La mesure s'applique aussi aux requérants déboutés.

24 janvier 2026, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Düsseldorf : des manifestants protestent contre le régime iranien. Ils réclament un changement de régime. Des affiches réclament également le retour de Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d'Iran. Photo : Roberto Pfeil/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Roberto Pfeil)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 06:12

La décision a été prise le 13 janvier, a confirmé un porte-parole du SEM à l'agence de presse Keystone-ATS, reprenant une information diffusée par la radio-télévision publique alémanique SRF. Les décisions négatives sont assorties d'une admission provisoire, a-t-il précisé.

La situation en Iran est incertaine et difficile à évaluer depuis le début des manifestations en décembre, a ajouté le porte-parole.

Les requérants d'asile délinquants ou ceux qui représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont toutefois exclus de ce changement de pratique, a encore relevé le porte-parole. «Dans ces cas, l'exécution du renvoi continue d'être examinée».

