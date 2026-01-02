  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avant-projet de loi Le serpent de mer d'une législation sur les langues à Fribourg

ATS

2.1.2026 - 09:33

Depuis les années 1980, le canton de Fribourg a essayé à plusieurs reprises de se doter d’une législation sur les langues officielles. Tous les projets ont été abandonnés à différents stades. La tentative en cours cherche à concilier les positions.

L'hotel de ville, la cathedrale Saint-Nicolas, et la vielle ville de Fribourg sont photographies ce vendredi 11 avril 2025 a Fribourg. (KEYSTONE/Anthony Anex)
L'hotel de ville, la cathedrale Saint-Nicolas, et la vielle ville de Fribourg sont photographies ce vendredi 11 avril 2025 a Fribourg. (KEYSTONE/Anthony Anex)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 09:33

Avec l'avant-projet de loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme proposé aux acteurs de la vie politique et économique en juin, c’est «la première fois qu’un tel projet est mis en consultation publique», avait rappelé alors la Direction des institutions (DIAF) du conseiller d'Etat Didier Castella.

Le gouvernement est en effet convaincu que «la bonne entente entre les communautés constitutives du canton de Fribourg permet d’initier un débat serein et de renforcer encore la cohésion d’un canton dont les différences, langues et religions notamment, ont constitué une richesse commune bien plus qu’un facteur de division».

Langues traditionnelles

L'exécutif remarque aussi une évolution de la société qui place la question des langues sous un «jour nouveau». «La montée de l’anglais en Suisse et ailleurs incite les personnes qui parlent les langues traditionnelles de notre canton à s’unir pour défendre leurs places. L’adoption d’une langue universelle tend à tout uniformiser.»

«Tant pour la langue utilisée pour communiquer que pour la culture qui va avec», avait constaté le Conseil d'Etat dans le communiqué publié à l'occasion du lancement de la phase de consultation de l'avant-projet de loi. En défendant et en promouvant le bilinguisme, il entend ainsi «préserver le patrimoine culturel et historique».

«A rebours de la perception de la question des langues comme un champ de concurrence et d’hostilité», le Conseil d’Etat affirme vouloir défendre une «vision fraternelle qui repose sur le respect et la confiance mutuelle tout autant que sur l’affirmation claire des droits et obligations de chacune et chacun».

Le dernier mot reviendra au Grand Conseil ces prochains mois. Sachant que la question des langues demeure souvent un sujet «sensible».

Les plus lus

Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame
Crans-Montana, l'insoutenable angoisse des proches
Drame de Crans-Montana: ce que l'on sait
«Entre 80 et 100 blessés en urgence absolue», le bilan pourrait s'alourdir
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
«C'est le seul mot que je peux dire, l'apocalypse»