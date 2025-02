Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le Conseil fédéral se réunit ce mercredi pour sa traditionnelle séance. Le gouvernement devrait prendre connaissance formellement des démissions du chef de l'armée Thomas Süssli et du chef du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, révélées mardi par la NZZ.

G20 : La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le président de la Banque nationale suisse (BNS) Martin Schlegel participent mercredi et jeudi à une réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 au Cap, en Afrique du Sud. La Suisse entend mettre en avant l'importance d'un endettement supportable pour la stabilité internationale. Elle veut aussi s'engager en faveur de l'égalité de traitement dans le domaine de l'imposition des entreprises actives sur le plan international.

EUROVISION : Les organisateurs du concours Eurovision de la chanson à Bâle présentent ce mercredi la mascotte de l'événement. Celle-ci a été réalisée par de jeunes talents des hautes écoles d'art bâloise. Le concours aura lieu à la mi-mai dans la cité rhénane.

UNION EUROPEENNE : La Commission européenne doit présenter ce mercredi la loi dite Omnibus qui entend simplifier un ensemble de textes relatifs aux droits humains et au climat s'imposant aux entreprises. Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, chargé de la stratégie industrielle, a promis un «choc de simplification massif». Une vingtaine d'ONG s'inquiètent de ce projet de simplification du Pacte Vert européen, le qualifiant d'"extrêmement précipité et opaque».

Vu dans la presse

DEFENSE : Un sondage du personnel donne une mauvaise note au directeur sortant du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, rapportent les journaux de Tamedia. Le SRC a perdu en terme de confiance par rapport à un sondage réalisé en 2023, selon les médias alémaniques qui ont consulté l'évaluation interne. Le dernier sondage a été réalisé l'année dernière. La proportion de ceux qui sont satisfaits de leur situation professionnelle a baissé en un an de 56% à 49%. Seuls 17% des collaborateurs estiment que les décisions importantes sont prises à temps au SRC.

DEFENSE : Le Secrétaire général adjoint du Département de la défense, Marc Siegenthaler, a déclaré que la réorganisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) a échoué, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Marc Siegenthaler a été sollicité pour soutenir le chef sortant du SRC Christian Dussey lundi lors d'une assemblée des collaborateurs, écrit encore le journal sur la base d'informations d'un initié. M. Dussey a démissionné de son poste en janvier. Mais les collaborateurs ont appris son départ par les médias.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : Arrestation à Berlin de l'ancienne terroriste de la Fraction armée rouge (RAF) allemande, Daniela Klette, en fuite depuis des décennies. Cette femme de 65 ans était recherchée pour plusieurs attentats commis dans le pays de 1971 à 1991.

- Il y a 30 ans (1995) : La plus ancienne banque d'affaires britannique, la Barings, est déclarée en faillite après les mauvais placements d'un de ses courtiers. Basé à Singapour, Nick Leeson avait parié sur un rebond de l'indice de la Bourse de Tokyo et spéculé sur le prix du pétrole, accumulant 1,3 milliard de dollars de pertes. Il est condamné à six ans et demi de prison

- Il y a 125 ans (1900) : Naissance du réalisateur et scénariste américain Jean Negulesco ("Comment épouser un millionnaire?"). Il a notamment écrit le scénario du film de Laurel et Hardy «Les montagnards sont là» ("Swiss Miss"). Il est décédé en 1993.

Le dicton du jour

«Quand il tonne en février, il faut monter les tonneaux au grenier.»