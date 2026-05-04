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Archives fédérales Le Service de renseignement suisse ouvre l'accès au dossier Mengele

ATS

4.5.2026 - 10:40

Le SRC a décidé d'accorder l'accès au dossier sur l'ancien criminel de guerre nazi Josef Mengele (archives).
Le SRC a décidé d'accorder l'accès au dossier sur l'ancien criminel de guerre nazi Josef Mengele (archives).
ATS

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a annoncé lundi accorder l'accès au dossier sur l'ancien criminel de guerre nazi Josef Mengele. Evalués par la Commission Bergier, ces documents doivent bénéficier d'une «pratique libérale» de consultation.

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:40

04.05.2026, 13:28

Depuis sa remise aux Archives fédérales suisses (AFS), le dossier Mengele est soumis à un délai de protection prolongé. Le SRC a donc jusqu'à présent rejeté les demandes de consultation, en dernier lieu en février 2026, écrit-il dans un communiqué. Un recours contre cette décision est pendant devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Dans le cadre cette procédure, le SRC a effectué diverses vérifications, notamment avec les AFS. Elles ont confirmé que le dossier Mengele avait été évalué par la «Commission Bergier», qui a entre 1996 et 2001 enquêté sur les relations entre la Suise et l'Allemagne nazie.

Par conséquent, le dossier tombe sous le coup d'une décision du Conseil fédéral du 7 décembre 2001. Celle-ci enjoint les services fédéraux à poursuivre une «pratique libérale d'accès» pour les fonds d'archives examinés par cette commission.

Fin d'un long blocage

Sur la base de cette découverte, le SRC «reconsidère sa décision de février 2026 et a annoncé au tribunal et au recourant son intention de rendre une nouvelle décision». Le recourant obtiendra donc l'accès au dossier.

Le dossier avait été constitué par le Service de police du Ministère public de la Confédération, une organisation qui a précédé le SRC. Transmis aux AFS en 2001, il était depuis soumis à un délai de protection prolongé. Le SRC, en tant que successeur légal, avait jusqu'à présent systématiquement rejeté les demandes de consultation en se basant sur la Loi sur l'archivage et la Loi sur le renseignement.

Surnommé l'"Ange de la Mort", le médecin nazi Josef Mengele participait à la sélection des déportés au camps d'Auschwitz qui devaient être gazés immédiatement. Il s'était également livré à des expériences pseudo-scientifiques sur de nombreux prisonniers, notamment des enfants, qu'il traitait comme des rats de laboratoire. Recherché par Interpol, Mengele est mort au Brésil en 1979 à l'âge de 67 ans.

Accès sous conditions

L'accès aux documents concernant l'ancien nazi ne sera toutefois pas total. Le dossier contenant encore «des informations dignes de protection», des conditions et des modalités devront être définies. Ces mêmes conditions s'appliqueront à l'avenir à toute nouvelle demande de consultation.

Le SRC profite de ce cas pour lancer un examen plus large de ses procédures. Il va «revoir de manière générale sa pratique d'accès aux documents archivés», un travail qui sera mené en collaboration avec les AFS. L'objectif est de trouver un équilibre dans la «pesée soigneuse des intérêts de la recherche et du public d'une part, et des intérêts de protection existants d'autre part», notamment la protection des sources.

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