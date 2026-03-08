Non à la baisse de la redevance, oui au cash et à l’imposition individuelle

Non à la baisse de la redevance SSR, oui à l'argent liquide dans la Constitution, non au fonds climat : trois verdicts nets dimanche, selon les premières tendances. Aux résultats moins contrastés, l'imposition individuelle des couples mariés devrait aussi être acceptée.

Non à «200 francs, ça suffit!»

Selon de premiers résultats, le refus se monte à 63,8% à Genève et à 56% à Zurich. Lucerne, Saint-Gall, les Grisons et l'Argovie disent aussi non. Schwyz accepte le texte à 65,8%.

L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an.

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR, selon une tendance de gfs.bern. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, selon un projet du Conseil fédéral.

Oui à l’imposition individuelle

Les Suisses ont accepté dimanche à 56% l'imposition individuelle des époux, selon une projection de gfs.bern. Combattu par référendum, ce projet vise à mettre sur un pied d'égalité les couples mariés et non mariés. Ils rempliront deux déclarations d'impôts distinctes.

Selon les premiers résultats, le canton de Genève soutient le projet du Conseil fédéral par 67,9% des voix. Fribourg a également accepté cette réforme par 59,1%. Après le dépouillement de quatre communes du 24, Neuchâtel dit oui à 59,5%. A Zurich, le oui est plus fort (59,4%).

Le Valais est à contre-courant des cantons romands et rejette le projet à 56,4%. Les communes de Haut-Valais disent largement non. Dans les Grisons, c'est aussi un non qui se dessine (53,5%), selon les résultats partiels. Le refus est de même ampleur en Argovie.

L'imposition individuelle doit corriger la «pénalisation du mariage». Une inégalité reconnue depuis 1984 par le Tribunal fédéral et que la politique tente de régler depuis. Les couples mariés ne remplissent qu'une seule déclaration d'impôts. Les revenus et la fortune des conjoints étant cumulés, la facture est plus élevée que pour des couples non mariés à la situation financière similaire.

Le projet du gouvernement prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Ce principe s’applique aussi aux impôts cantonaux et communaux.

Oui à l’argent liquide

L'argent liquide sera inscrit dans la Constitution. Les Suisses ont voté sur une initiative populaire et son contre-projet direct. Selon une tendance de gfs.bern, la préférence est donnée au projet du Conseil fédéral. L'initiative est elle rejetée. Le contre-projet l'emporte largement à 73,6% à Zurich, tandis que l'initiative se voit rejetée à 59%, selon les résultats partiels. A Genève, les deux textes ont été acceptés, à hauteur de 73,6% pour le contre-projet et 55,2 pour l'initiative.

Les deux textes prévoyaient d'inscrire dans la constitution la garantie de l'argent liquide. L'initiative du Mouvement Liberté Suisse voulait inscrire le franc suisse comme monnaie helvétique. Et tout projet de remplacement par une autre monnaie devrait être soumis au vote populaire et des cantons.

Le Conseil fédéral vise le même objectif mais juge la formulation de l'initiative inexacte. Son contre-projet reprend des «formulations de lois éprouvées qui sont juridiquement univoques et faciles à mettre en oeuvre», avait-il indiqué.

Non au fond climat

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire pour un fonds climat, selon une tendance de gfs.bern. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir entre 4 et 8 milliards de plus par an pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. A Genève, la population a refusé à 58,3%. Ce taux s'élève à 69,2% à Zurich.

L'initiative populaire portée par la gauche voulait que le gouvernement engage nettement plus d'argent afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.

Ce fonds se serait ajouté aux 2 milliards annuels dont dispose déjà la Confédération pour protéger l'environnement. Il devait être alimenté jusqu'à ce que l'objectif de zéro émission nette de CO2 soit atteint.