Journalisme «Ce licenciement sape l’indépendance journalistique» : le sort de ProtestInfo suscite l’émoi

ATS

21.10.2025 - 19:13

Après l'éviction de deux journalistes de ProtestInfo, une lettre ouverte signée par plus de 100 personnalités protestantes dénonce une atteinte à l’indépendance de la presse. Les Eglises parlent elles de rupture de confiance et de manquements à la déontologie.

Le Conseil exécutif de la Conférence des Églises réformées romandes (CER) dément toute volonté de censurer Protestinfo (image d'illustration).
Le Conseil exécutif de la Conférence des Églises réformées romandes (CER) dément toute volonté de censurer Protestinfo (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 19:13

21.10.2025, 19:22

La décision de l’agence Protestinfo de se séparer d’Anne-Sylvie Sprenger et Lucas Vuilleumier a été révélée le 14 octobre par 24 Heures. Selon les signataires de la lettre ouverte, ce renvoi serait lié à «une affaire d’abus sexuel que le Conseil synodal de l’EERV s’est longtemps refusé à traiter».

«Ce licenciement sape l’indépendance journalistique et nuit gravement à la crédibilité des Églises protestantes», écrivent-ils. Ils demandent l’annulation de la mise à l'écart et réclament des garanties institutionnelles.

Église vaudoise. Philippe Leuba élu au Conseil synodal de l'Eglise réformée vaudoise

Église vaudoisePhilippe Leuba élu au Conseil synodal de l'Eglise réformée vaudoise

Le Conseil exécutif de la Conférence des Églises réformées romandes (CER) dément toute volonté de censurer Protestinfo. Il explique que la décision de se séparer des deux journalistes ne découle pas «d’un différend ponctuel ou d’un article particulier, mais d’un désaccord irrémédiable» et d’une rupture progressive de confiance entre les journalistes et les églises réformées romandes.

