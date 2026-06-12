Les personnes en quête d’un soutien psychologique doivent souvent patienter des semaines, voire des mois, avant d’obtenir une place en thérapie. Des chercheurs de l’Université de Berne entendent combler ce vide en proposant une offre numérique immédiatement accessible — une sorte de «premiers secours pour le mental».

Les jeunes sont particulièrement touchés par le stress psychologique. L'Université de Berne a donc développé un programme numérique de courte durée destiné à les aider à faire face à ce stress. (Image symbolique) Elisa Schu/dpa

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les troubles psychiques ont augmenté en Suisse depuis la pandémie, en particulier chez les jeunes et les femmes. De nombreuses personnes concernées cherchent de l’aide, mais les places en thérapie sont souvent rares.

Avec le projet UKADO, l’Université de Berne teste un programme numérique de courte durée destiné aux personnes présentant des symptômes d’anxiété et de dépression. Il vise à mieux pallier le temps d’attente pour obtenir une place en thérapie.

La chercheuse en psychologie Dr Laura Bielinski a participé au développement du projet et en explique les avantages. Montre plus

18 % de la population suisse se déclare en souffrance psychique, selon les données de l’Enquête suisse sur la santé 2022 de l’Office fédéral de la statistique. Une tendance en hausse. La Suisse est-elle confrontée à une crise sanitaire?

Dresse Laura Bielinski: cette question revient régulièrement — et elle est souvent mise en lien avec la pandémie de coronavirus. Durant cette période, les troubles psychiques ont effectivement augmenté au sein de la population suisse. Par la suite, la situation s’est en partie stabilisée à l’échelle générale. En revanche, chez les jeunes, et plus particulièrement chez les jeunes femmes, les niveaux de stress demeurent relativement élevés.

Parler de «crise» est peut-être un peu exagéré. Mais de nombreuses personnes se sentent psychologiquement affectées. Elles présentent par exemple des symptômes dépressifs ou des angoisses, cherchent de l’aide – et ne trouvent pas toujours immédiatement une place en thérapie.

À propos de l’auteur Uni Bern La Dresse Laura Luisa Bielinski est psychothérapeute reconnue au niveau fédéral et mène actuellement des recherches à l’Université Macquarie de Sydney, en Australie, en tant que boursière Postdoc Mobility du Fonds national suisse. Elle est également chercheuse affiliée à l’Université de Berne. Ses recherches portent principalement sur les interventions numériques en psychothérapie. Son expérience de l’enseignement dans la formation continue des futurs psychothérapeutes complète son profil scientifique et psychothérapeutique.

On lit souvent que de plus en plus de personnes ont besoin d’une aide psychologique – et attendent longtemps avant d’obtenir une place en thérapie. Quelles en sont les raisons?

Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, davantage de personnes cherchent aujourd'hui de l'aide, car les maladies psychiques sont moins stigmatisées qu'auparavant. Il est devenu plus courant de suivre une psychothérapie. D’autre part, les besoins ont également augmenté, notamment chez les jeunes. Parallèlement, les prestataires eux-mêmes font très souvent état de problèmes de capacité et de pénurie de soins.

Existe-t-il des chiffres concrets sur le nombre de personnes touchées par la dépression et les troubles anxieux en Suisse?

Oui, mais il faut faire la distinction entre les symptômes isolés et les troubles effectivement diagnostiqués. Selon l’Observatoire suisse de la santé, environ 20 à 40% des personnes remplissent au moins une fois au cours de leur vie les critères d’une dépression; environ une personne sur quatre pour les troubles anxieux.

Y a-t-il des groupes particulièrement touchés?

Oui, certains groupes sont particulièrement touchés. Par exemple, les personnes ayant un statut socio-économique faible ou certains groupes issus de l’immigration se sentent parfois plus affectés psychologiquement que la population générale.

En ce qui concerne spécifiquement les troubles anxieux et la dépression, les femmes sont plus souvent touchées que les hommes. Il est intéressant de noter qu’il existe également des études montrant que la dépression peut se manifester différemment chez les femmes et chez les hommes. Chez les hommes, par exemple, elle s’accompagne plutôt d’irritabilité ou d’agressivité

Comment cela se manifeste-t-il chez les femmes?

Les femmes souffrent souvent de symptômes tels que la tristesse ou des troubles du sommeil. De plus, elles ont davantage tendance à parler de leur souffrance et à chercher de l’aide.

Concrètement, cela signifie-t-il que les personnes ayant un niveau d'éducation moins élevé ou issues de l'immigration sont plus souvent touchées?

D'une manière générale, nous constatons qu'un statut socio-économique faible est associé à un risque accru de troubles psychiques et de maladies. Dans le contexte de l’immigration, on observe des difficultés accrues surtout chez certains groupes et dans des situations de vie précaires, par exemple lorsque s’ajoutent un manque de soutien social ou des conditions de vie instables. Les barrières linguistiques peuvent en outre compliquer l’accès à un soutien ou à une thérapie adaptés.

On lit souvent que de plus en plus de jeunes souffrent de troubles psychiques. À quoi cela tient-il?

Les chiffres montrent en effet que les jeunes sont davantage touchés par les troubles psychiques – en particulier les jeunes femmes, même après la pandémie. L’une des raisons est peut-être que ce groupe d’âge est exposé à des contraintes particulières, telles que la pression de la performance, le stress ou encore la solitude.

Dans le même temps, on constate que les capacités d’accueil atteignent leurs limites: selon des enquêtes menées auprès de professionnels, il existe encore de nombreuses pénuries de places en thérapie, en particulier pour les enfants et les adolescents.

Est-ce également dû à un manque de personnel spécialisé?

Les thérapeutes signalent depuis longtemps déjà des pénuries et une prise en charge insuffisante.

Les réseaux sociaux jouent-ils également un rôle dans ce contexte?

Si l'on examine les études disponibles, le tableau n'est pas tout à fait clair. Le type de contenu consommé et l’objectif poursuivi semblent également être des facteurs pertinents. Par exemple, entretenir des contacts sociaux via les réseaux sociaux peut avoir un effet positif. Dans certains cas, cela peut toutefois poser problème, notamment lorsqu’une personne déjà fragilisée par un trouble alimentaire est confrontée à des idéaux de beauté irréalistes sur les réseaux sociaux.

Les structures de prise en charge atteignent leurs limites. À l’Université de Berne, vous avez développé le projet «OptiBrief». C’est là que votre approche intervient?

De nombreuses personnes en quête d’aide doivent souvent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d’obtenir une place en thérapie – j’ai moi-même fait cette expérience dans mon travail de psychothérapeute.

C’est pourquoi nous avons pensé qu’il fallait une offre supplémentaire pour cette période – quelque chose qui soit immédiatement disponible.

OPTIBRIEF soutient le programme numérique UKADO. Il s’agit d’un accompagnement très court et structuré. Les personnes concernées reçoivent des stratégies concrètes pour mieux gérer leur stress – une sorte de premiers secours pour le psychisme, en attendant de pouvoir commencer une thérapie plus longue.

UKADO s’adresse aux personnes présentant des symptômes d’anxiété et de dépression et vise à les aider à surmonter la période d’attente avant le début d’une thérapie.

Nous étudions actuellement comment un tel programme doit être conçu pour être le plus efficace possible.

Comment ça marche?

Il faut d'abord remplir un questionnaire, puis passer un bref entretien téléphonique. On est ensuite affecté à un groupe d'étude. Le programme lui-même est volontairement court : il dure environ une heure, à laquelle s'ajoutent des exercices sur une période d'environ deux semaines. D'autres entretiens suivent ensuite. À l'heure actuelle, plus de 100 personnes ont participé ; nous recherchons au total 312 participants.

Ce programme ne remplace pas une thérapie?

Il ne s'agit pas de remplacer une psychothérapie, mais d'accompagner des personnes qui traversent une période difficile et qui n'ont pas encore de place en thérapie. Il s'agit donc d'un complément. L'espoir est que les symptômes s'améliorent déjà quelque peu.

Est-ce adapté à tout le monde?

Non, les offres numériques ne conviennent pas à tout le monde. En cas de crise aiguë, un programme comme UKADO n’est pas adapté. Il est également important que chaque personne décide elle-même si un programme numérique lui convient. Les premiers retours montrent que beaucoup considèrent le programme comme un soutien utile.

Y a-t-il des pays qui sont plus avancés que la Suisse?

Oui, par exemple l’Australie ou la Suède. Dans ces pays, les personnes peuvent utiliser différents programmes numériques pour traiter des problèmes et des troubles psychiques.

La situation en Allemagne est également intéressante : là-bas, les applications de santé numériques peuvent même être prescrites sur ordonnance.

Des applications sur ordonnance – comment ça marche?

En Allemagne, cela fonctionne ainsi: si je souffre de dépression, un médecin ou un psychothérapeute peut me prescrire un code d’accès à une application de santé numérique.

Il s'agit de dispositifs médicaux numériques qui doivent passer par différents contrôles. L'efficacité, la sécurité et la performance, entre autres, sont vérifiées. Les médecins ou les psychothérapeutes peuvent alors prescrire ces applications comme un médicament.

Pourquoi ces applications sont-elles encore prescrites avec réticence?

Une raison possible est que les professionnels se sentent encore peu à l'aise avec ces offres numériques. Il manque parfois des connaissances sur la meilleure façon d'intégrer ces programmes dans les soins de routine.

À quoi faut-il prêter attention avec les offres numériques?

Il est important d’y regarder de près : qui propose le produit? Comment les données sont-elles stockées? Existe-t-il des preuves scientifiques de l’efficacité du produit? Dans l’App Store, l’offre est plutôt confuse – une véritable jungle.

Existe-t-il déjà des offres en Suisse? Il n'existe pas encore en Suisse de système similaire à celui de l'Allemagne. Mais une nouvelle évolution est en cours cette année : à partir de juillet 2026, un programme numérique de traitement de la dépression sera pris en charge par l'assurance de base en Suisse.

Quel est votre plus grand espoir pour ce projet?

Que nous puissions mieux accompagner les personnes pendant la période d’attente – afin qu’elles ne se sentent pas seules. Parallèlement, nous souhaitons déterminer comment un tel programme doit être conçu pour qu’il soit réellement utile et qu’il soit utilisé volontiers.

Si tu souhaites participer à l'étude, tu trouveras ici le lien vers OPTIBRIEF (en allemand): https://ukado.psy.unibe.ch/teilnahme.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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