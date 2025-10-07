  1. Clients Privés
PLR vaudois Le syndic d’Aigle Grégory Devaud démissionne du Grand Conseil

ATS

7.10.2025 - 17:32

Le député PLR et syndic d'Aigle Grégory Devaud a annoncé mardi au Grand Conseil vaudois qu'il démissionnerait de son siège au 28 octobre prochain. Il a dit vouloir laisser la place à la jeunesse, consacrer plus de temps à la syndicature de sa commune, à des projets professionnels et privés. Il sera remplacé par Quentin Racine, avocat de 34 ans et ancien conseiller communal d'Ollon.

Le député vaudois Grégory Devaud aura siégé 18 ans au Grand Conseil (archives).
Le député vaudois Grégory Devaud aura siégé 18 ans au Grand Conseil (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 17:32

07.10.2025, 17:51

Agé de 41 ans, M. Devaud quitte son mandat de député après 18 ans de députation chablaisienne. L'ancien champion cycliste avait été élu la première fois en 2007, puis réélu en 2012, 2017 et 2022. Il a fait partie du Bureau du Grand Conseil de 2011 à 2017, devenant président du Parlement pour la législature 2016-2017.

Genève. Référendum à l’horizon après le déclassement de deux zones constructibles

GenèveRéférendum à l’horizon après le déclassement de deux zones constructibles

Son année de présidence avait vu l'aboutissement du chantier du nouveau Parlement vaudois (quittant le Palais Rumine pour la Cité), qu'il avait eu l'honneur d'inaugurer en avril 2017. Elle avait également été marquée par les élections cantonales du printemps de la même année.

