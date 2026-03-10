  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

+36% en un an Hausse alarmante des actes antisémites en Suisse romande

ATS

10.3.2026 - 09:47

La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) a enregistré 2438 actes antisémites l'an dernier en Suisse romande. C'est le niveau le plus haut depuis le début des mesures par l'association en 2003.

En 2025, la CICAD a enregistré le plus haut taux d'actes antisémites en Suisse romande depuis le début des mesures en 2003 (image d'illustration).
En 2025, la CICAD a enregistré le plus haut taux d'actes antisémites en Suisse romande depuis le début des mesures en 2003 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 09:47

10.03.2026, 10:31

Les actes antisémites ont augmenté de 36% depuis 2024, selon le rapport annuel de la CICAD publié mardi. L'association constate aussi une aggravation des actes. Les incidents qualifiés de «graves et sérieux» sont passés de 109 cas en 2024 à 127 en 2025, augmentant de 16%.

La CICAD relève des menaces, des agressions verbales ou physiques, des dégradations visant des lieux ou des symboles juifs, ainsi que des contenus «particulièrement violents ou appelant à la haine».

En Suisse alémanique, italienne et rhéto-romanche, le nombre d’incidents antisémites est resté à un niveau «durablement élevé»: 2185 incidents antisémites ont notamment été recensés en ligne, relève mardi la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA).

Les plus lus

Guerre au Moyen-Orient : Vladimir Poutine se frotte les mains
Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !
Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris
«Risque immense» - Un cardinal américain de premier rang fustige la politique de Trump
«La Suisse participe activement à la destruction de l'ordre mondial»