Le Tchad constituait le dernier point d'ancrage militaire de Paris au Sahel, avec un millier de soldats encore présents (archives). ATS

Le Tchad a mis fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec la France, a annoncé jeudi le ministre tchadien des affaires étrangères tchadien. Cette annonce est intervenue quelques heures après la visite de son homologue français Jean-Noël Barrot.

ATS

«Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs», a néanmoins assuré le ministre tchadien Abderaman Koulamallah.

«Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la république du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales», a-t-il expliqué.

Lors d'un point presse, après un entretien entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et le chef de la diplomatie française, M. Koulamallah avait conclu en priant la France de «considérer désormais que le Tchad a grandi, a mûri» et que «le Tchad est un Etat souverain et très jaloux de sa souveraineté» sans évoquer la rupture de ces accords.

ATS