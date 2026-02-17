  1. Clients Privés
Zone pour les «perturbateurs» Le Tessin remonté contre un projet au centre d'asile de Balerna

ATS

17.2.2026 - 18:07

Le gouvernement tessinois s'oppose à un projet de la Confédération visant à héberger des requérants d'asile perturbateurs dans une zone séparée, au centre de Balerna notamment. Une entrevue est prévue mercredi avec le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a confirmé ce dernier suite à un article du Corriere del Ticino de mardi.

Le gouvernement tessinois s'oppose à un projet de la Confédération visant à héberger des requérants d'asile perturbateurs dans une zone séparée, au centre de Balerna notamment. (archives)
Le gouvernement tessinois s'oppose à un projet de la Confédération visant à héberger des requérants d'asile perturbateurs dans une zone séparée, au centre de Balerna notamment. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 18:07

17.02.2026, 18:08

A partir de l’été 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) testera, dans le cadre d’un projet-pilote, un nouveau plan d’hébergement visant à soulager les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA). A titre expérimental, les requérants dont le comportement perturbe le fonctionnement du CFA seront hébergés dans une zone qui leur sera réservée (avec un dispositif de sécurité adapté) au sein du centre.

Les sites choisis pour ce projet sont ceux de Pasture, à cheval sur les communes de Balerna et de Novazzano (TI), et de Flumenthal (SO). Les autorités tessinoises ne voient pas l'idée d'un bon oeil. Le canton et les communes concernées ont écrit plusieurs missives au SEM pour exprimer leurs remarques. Le conseiller d'Etat Norman Gobbi, en charge de la justice et de la police, critique l'absence de consultation des régions sur ce projet-pilote.

Les communes de Chiasso et Balerna ont confirmé leurs réticences à Keystone-ATS. Elles exigent depuis longtemps des «mesures appropriées» pour les requérants qui perturbent l'ordre public. Mais Luca Pagani, le maire de Balerna, estime que le projet va dans la mauvaise direction.

Liberté de mouvement

Il se concentre en effet exclusivement sur les événements qui se produisent à l'intérieur du centre et néglige les perturbations sur les zones environnantes. Or, les requérants hébergés dans les zones spéciales prévues par le projet disposent des mêmes possibilités de sortie que les autres demandeurs d'asile.

Par ailleurs, le comportement de ces perturbateurs donne une mauvaise image de la grande majorité des requérants qui ne posent pas de problème, estiment encore les communes.

Luca Pagani fait valoir encore que la loi sur l'asile prévoit clairement que les requérants problématiques doivent être déplacés dans des centres spécialement prévus pour eux.

Norman Gobbi (Lega) souligne que l'accompagnement des requérants perturbateurs nécessite la mise en place d'«instruments clairs et efficaces, avec des mesures disciplinaires adaptées et, si nécessaire, des mesures pour limiter leur liberté de mouvement».

Le projet pilote, prévu pour six mois, doit coûter entre 200'000 et 300'000 francs pour chacun des deux sites concernés.

