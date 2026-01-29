  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pas de panique Le test des sirènes aura lieu mercredi prochain

ATS

29.1.2026 - 11:03

Le traditionnel test des sirènes est agendé mercredi prochain. Le 4 février, quelque 5000 sirènes retentiront dans toute la Suisse entre 13h30 et 16h30. Ce sera aussi l'occasion de vérifier la diffusion de messages via l'application Alertswiss.

Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute dès 13h30.
Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute dès 13h30.
sda

Keystone-SDA

29.01.2026, 11:03

Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute dès 13h30. Si nécessaire, le test pourra être répété jusqu'à 14h00. La population ne doit prendre aucune mesure, indique jeudi l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans un communiqué.

L'alarme eau sera testée entre 14h00 et 16h30 dans les zones à risque situées en aval des barrages. Elle consiste en douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de 10 secondes.

Parallèlement à l'alarme générale, chaque canton diffusera une notification de degré «Information» via l'application Alertswiss. Contrairement aux notifications de degré «Alarme», ce type de notification ne déclenche pas de signal sonore sur le smartphone.

Depuis son lancement en octobre 2018, l'application Alertswiss a été installée sur plus de 2,3 millions d'appareils. Les autorités l'emploient chaque année pour publier quelque 300 notifications d'événements.

Vérifier sa préparation

L'OFPP recommande à la population de profiter du test des sirènes pour vérifier sa préparation personnelle, notamment en installant l'application Alertswiss sur tous ses appareils mobiles, en préparant ou en vérifiant son plan d'urgence personnel ou familial et en préparant ou en vérifiant ses provisions domestiques.

Les personnes vivant dans un rayon de 50 km autour des centrales nucléaires sont par ailleurs invitées à vérifier si elles disposent encore des comprimés d'iode distribués par les autorités pour la dernière fois à l'automne 2023. Pour les personnes dont la commune se trouve dans un rayon de plus de 50 km autour d'une centrale nucléaire, les comprimés d'iode sont stockés de manière centralisée par le canton, qui les distribue à la population en cas d'urgence.

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
«Elle m'a attrapé le bras en me disant: 'je vais te péter la gueule'»
L'ex-maire et la «voyante ventriloque»: une affaire qui n'en finit plus
Voilà pourquoi Kim Kardashian a supprimé les photos de Harry et Meghan