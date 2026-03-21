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Engelberg Trois jours après l’accident, le «Titlis Xpress» reprend ses remontées

ATS

21.3.2026 - 11:10

La télécabine du «Titlis Xpress» a été remise en service samedi matin au-dessus d'Engelberg, selon les informations publiées sur son site internet. Elle était à l'arrêt depuis l'accident mortel survenu mercredi.

Selon l'entreprise zougoise Garaventa (qui a construit les cabines), les vérifications réalisées depuis mercredi montrent que l'installation est en parfait état technique.
Selon l'entreprise zougoise Garaventa (qui a construit les cabines), les vérifications réalisées depuis mercredi montrent que l'installation est en parfait état technique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.03.2026, 11:10

La télécabine est tombée dans une pente enneigée après la station intermédiaire de Trübsee (1800 m), dans sa montée en direction de la station supérieure de Stan (2430 m). Elle a effectué plusieurs tonneaux après sa chute. Sa seule occupante, une femme de 61 ans domiciliée dans la région, n'a pas survécu à l'accident.

L'accident serait dû à «une rafale de vent d'une force inattendue», a indiqué vendredi l'entreprise zougoise Garaventa qui a construit les cabines. Selon elle, les vérifications réalisées depuis mercredi montrent que l'installation était en parfait état technique.

Le souffle aurait projeté la cabine contre un pylône, ce qui l'aurait décrochée Le scénario décrit par le fabricant corrobore avec les premières observations faites par le Service d'enquête de sécurité (SESE).

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