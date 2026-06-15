Le tourisme en Suisse est en plein essor – va-t-on connaître un nouvel été record ?

Après trois étés records consécutifs, l'hôtellerie suisse devrait connaître un léger ralentissement en 2026. La demande restera-t-elle stable, quels marchés sont en perte de vitesse et qu'en est-il des cabanes du CAS cet été?

Au cours de la saison estivale 2025 (mai à octobre), 25,1 millions de nuitées ont été enregistrées au total. KEYSTONE

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi En 2025, la Suisse a connu un boom touristique avec des chiffres records en matière de nuitées, portés par les visiteurs suisses et étrangers.

Pour 2026, on s'attend toutefois à une stabilisation ou à un léger recul, notamment en raison de crises géopolitiques, de marchés lointains en perte de vitesse et de la hausse des coûts.

Alors que la demande intérieure reste stable et que certains marchés progressent, c'est surtout la baisse du nombre de visiteurs asiatiques qui freine cette évolution. Montre plus

Randonnées à travers les imposantes Alpes, baignades dans des lacs d’un bleu profond et douces soirées où le soleil couchant teinte le ciel au-dessus des montagnes de nuances dorées et roses. L’été dernier, de nombreux influenceurs et touristes ont publié de telles vidéos sur leurs vacances en Suisse.

« La Suisse a gagné en popularité en tant que destination de vacances et de voyage », écrivait alors une porte-parole de Suisse Tourisme à la demande de blue News. Les chiffres le confirment également : comme l’a annoncé l’Office fédéral de la statistique (OFS) à la fin de l’année dernière, l’hôtellerie suisse a enregistré son troisième record de fréquentation consécutif lors de la saison estivale 2025.

De mai à octobre, 25,1 millions de nuitées (également appelées « nuitées d’hébergement » dans le secteur) ont été recensées. Soit une hausse de 2,6 % par rapport à l’année précédente. Selon l’OFS, la barre des 25 millions a ainsi été franchie pour la première fois.

Le nombre de nuitées des touristes étrangers a augmenté de 2,4 % pour atteindre le chiffre record de 13,4 millions. La croissance a été particulièrement marquée chez les visiteurs américains : avec un total de 3,1 millions de nuitées, le précédent record estival a été battu. Les Suisses ont également voyagé plus souvent dans leur propre pays : le nombre de nuitées des voyageurs nationaux a augmenté de 2,8 % pour atteindre 11,7 millions.

Légère baisse attendue

Suisse Tourisme ne s'attend pas à ce que de nouveaux records soient battus cette année. « Après plusieurs années très fortes, nous tablons actuellement sur une évolution globalement stable, avec un léger recul des nuitées par rapport au niveau exceptionnellement élevé des années précédentes », a déclaré Suisse Tourisme à la demande de blue News.

La raison en serait la crise persistante au Proche et au Moyen-Orient, qui pèse sur le trafic touristique international, comme l'indique un communiqué de Suisse Tourisme. HotellerieSuisse le confirme également à la demande. Elle cite comme autres raisons les perturbations du trafic aérien international, la hausse des coûts, la sensibilité des clients aux prix, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ainsi que les réservations de dernière minute.

«Plus de la moitié des établissements signalent des effets négatifs liés au conflit au Proche-Orient, tels que des annulations et une baisse des nouvelles réservations. Les établissements urbains sont particulièrement touchés», ajoute HotellerieSuisse.

Tourisme Suisse reste néanmoins prudemment optimiste. Les enquêtes sectorielles actuelles indiquent que, malgré les incertitudes existantes, le marché devrait évoluer de manière stable pour l’été 2026. Selon HotellerieSuisse également, la demande se maintient à un niveau élevé.

Stabilité sur le marché intérieur, faiblesse à l’étranger

Un coup d’œil aux derniers chiffres révèle toutefois un changement dans la provenance des clients : en avril 2026, par rapport à l’année précédente, les nuitées d’hôtels des clients suisses ont augmenté de 5,1 %, tandis que la demande étrangère a reculé de 5,7 %. Dans le même temps, d’autres pays d’origine ont également connu une évolution positive. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont continué d’enregistrer une croissance.

Suisse Tourisme observe, surtout sur le marché intérieur, un engouement persistant pour les vacances dans le pays, qui s’est accru depuis la pandémie. L’année dernière, on a dénombré plus de 21 millions de nuitées de clients suisses, soit une hausse de 1,4 %. Dans le même temps, les voyages à l’étranger redeviennent plus attractifs et plus faciles à planifier. C’est pourquoi la demande devrait plutôt se stabiliser à l’avenir, plutôt que de continuer à atteindre de nouveaux records.

« Le retard accumulé en matière de réservations pour l’Asie et les pays du Golfe ne pourra plus être rattrapé d’ici 2026 », déclare Simon Bosshart de Suisse Tourisme. KEYSTONE

Pour la saison estivale de juillet et août, Suisse Tourisme s’attend non seulement à une demande stable en provenance de Suisse, mais aussi d’Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et de France.

Une demande stable, voire en légère hausse, est également attendue pour la région DACH. «Nos succursales en Allemagne se montrent confiantes quant au fait que la Suisse, en tant que destination de vacances sûre et proche, gagne en popularité lorsque les destinations d’outre-mer sont tout simplement exclues ou entachées d’incertitudes», a déclaré Suisse Tourisme à blue News.

En revanche, un recul devrait être enregistré en provenance du Royaume-Uni et des pays nordiques. Cela s’explique par un niveau de nuitées supérieur à la moyenne l’année dernière, probablement dû au Championnat d’Europe de football féminin.

Une légère baisse de la demande est prévue pour l’Italie et la France, de sorte qu’une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente est attendue pour l’Europe dans son ensemble.

L’Amérique du Nord reste un pilier fiable, même si la demande en provenance du Canada devrait légèrement reculer. Le Brésil, en revanche, progresse. Au total, la région devrait rester légèrement en deçà de l’année précédente. « La Suisse est déjà très prisée, notamment auprès des groupes cibles concernés aux États-Unis et au Brésil, et continue de gagner en popularité, désormais en tant qu’alternative aux destinations de vacances au Moyen-Orient, notamment dans le segment du luxe », ajoute Suisse Tourisme.

La faiblesse des marchés lointains freine la croissance

La situation reste nettement plus difficile sur d’autres marchés lointains. Alors qu’une lente reprise se profile dans les pays du Golfe – en particulier en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis –, le niveau reste inférieur à celui de l’année précédente.

Le recul est encore plus marqué en Asie : si la Chine devrait afficher des chiffres stables, on s’attend à une baisse d’environ 18 % sur les autres marchés asiatiques ainsi qu’en Inde. Cela s’explique notamment par les incertitudes persistantes concernant les importantes correspondances via les hubs du Golfe.

« Le retard accumulé en matière de réservations pour l’Asie et les pays du Golfe ne pourra plus être rattrapé d’ici 2026 », déclare Simon Bosshart de Suisse Tourisme dans le communiqué de Suisse Tourisme.

Une évolution contrastée sur le marché intérieur

En Suisse, le tableau est contrasté : alors que le segment haut de gamme – c'est-à-dire les hôtels quatre et cinq étoiles – se redresse plus rapidement, les établissements plus abordables de la catégorie trois étoiles restent sous pression, comme l'indique Suisse Tourisme.

« Le segment du luxe est beaucoup moins sensible aux incertitudes à l’échelle mondiale », écrit Suisse Tourisme en réponse à notre demande. De plus, ce segment serait nettement moins touché par la suppression des vols de correspondance vers l’Europe. Ainsi, les voyageurs de luxe brésiliens ont cherché des alternatives aux destinations haut de gamme habituelles du golfe Persique. « La Suisse est parfaitement positionnée dans ce domaine », poursuit-on.

En revanche, les formes d’hébergement alternatives en profitent nettement : les campings, les appartements de vacances et les auberges de jeunesse enregistrent une hausse des réservations, notamment grâce à la forte demande provenant du marché intérieur et des pays voisins. « L’image de la Suisse en tant que destination politiquement stable et sûre est ici un atout majeur », poursuit le communiqué de Suisse Tourisme.

2025 a également été une année record pour les cabanes du CAS

L'hôtellerie n'est pas la seule à avoir connu une année record : les cabanes du CAS ont elles aussi enregistré en 2025 un nombre de nuitées jamais atteint auparavant. Au total, 409'000 nuitées ont été comptabilisées, soit une hausse de 12,7 % par rapport à l'année précédente.

Il est toutefois impossible de dire pour l’instant comment se présentera l’été de cette année. Ni si nous aurons à nouveau une année record. « La fréquentation des cabanes du CAS dépend très fortement des conditions météorologiques », explique Bruno Lüthi, responsable de l’exploitation des cabanes du CAS, à la demande de blue News.

Les refuges du CAS ont également enregistré en 2025 un nombre de nuitées jamais atteint auparavant. (Photo d'archive) sda

« Les années passées laissent toutefois penser que les expériences en montagne et en refuge continueront d’être très prisées », poursuit M. Lüthi. Les mois de juillet et août, qui correspondent à la haute saison et aux vacances, sont particulièrement prisés. Ensuite, jusqu’à la fin de la saison, ce sont surtout les week-ends qui attirent le plus de monde.

La grande popularité des cabanes du CAS s’explique par plusieurs raisons, dont la chaleur croissante : il fait souvent plus frais dans les régions de haute altitude. De plus, les expériences en montagne et en cabane sont particulièrement prisées depuis la pandémie de Covid et sont de plus en plus demandées par les jeunes et les familles.