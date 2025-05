La cérémonie officielle du 150e anniversaire du Tribunal fédéral se déroule jeudi soir à Lausanne. Le conseiller fédéral Beat Jans prendra la parole devant de nombreux invités suisses et étrangers. En septembre, la cour suprême ouvrira au public ses deux sites, à Lausanne et Lucerne.

Le président du Tribunal fédéral François Chaix, la présidente du Conseil national Maja Riniker et son homologue du Conseil des Etats Andrea Caroni figurent parmi les orateurs. Des journées portes ouvertes sont prévues le 6 septembre à Lucerne et les 13 et 14 septembre à Lausanne.

Pour l'occasion, La Poste a créé un timbre spécial représentant la grande salle du Tribunal fédéral et la sculpture de la justice par Charles Albert Angst. Cette oeuvre trône au-dessus de l'entrée de l'institution. Seul le timbre oblitéré est encore disponible.

Francois Chaix, President du Tribunal fédéral (TF), pose lors d'une interview dans le cadre du 150e anniversaire du TF le mardi, 13 mai 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro) KEYSTONE

Avant de s'installer dans son siège définitif au parc Mon Repos, à Lausanne, le Tribunal fédéral a vécu plusieurs déménagements. Ainsi, une première cour fédérale est créée en 1848. Mais cette instance aux compétences limitées ne se réunit qu'au cas par cas et dans des lieux différents.

Tâches croissantes

Il faut attendre la Constitution fédérale de 1874 pour que soit établie une cour suprême permanente qui sera attribuée à Lausanne. Comprenant neuf juges et deux greffiers, elle s'installe dans l'ancien casino de Derrière-Bourg.

Parallèlement à l'élargissement des compétences de la Confédération, la charge de travail du Tribunal fédéral ne cesse de croître. Un nouveau bâtiment est construit tout spécialement sur l'esplanade de Monbenon en 1887 – il abrite aujourd'hui le Tribunal d'arrondissement. Mais la cour suprême doit attendre jusqu'en 1927 pour s'établir définitivement dans son palais néo-classique de Mon Repos.

Aujourd'hui, 40 juges et quelque 375 collaborateurs, dont 175 greffiers, oeuvrent au Tribunal fédéral. Six cours sont attribuées à Lausanne et deux à Lucerne.