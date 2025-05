Le Tribunal fédéral est le garant d'une justice indépendante depuis un siècle et demi. Lors de la cérémonie d'anniversaire jeudi soir à Lausanne, les invités, parmi lesquels le Conseiller fédéral Beat Jans, ont insisté sur le rôle capital joué par la cour suprême dans une période où vacillent des principes essentiels comme la séparation des pouvoirs.

Selon Beat Jans, cet anniversaire marquait les 150 ans de l'Etat de droit et de la sécurité juridique en Suisse (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le palais de justice de Mon Repos s'était paré de ses plus beaux atours pour fêter dignement son jubilé: les drapeaux des cantons claquaient de part et d'autre du tapis rouge déroulé sur les escaliers du perron. Et les quelque 200 personnalités représentant la Confédération et les cantons, les cours de l'Union européenne et des pays voisins et même africains étaient accueillies par le Corps des fifres et tambours des collèges lausannois.

Le Tribunal fédéral a mis ainsi à l'honneur les jeunes talents puisque l'apéritif était servi par les étudiants de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Quant aux intermèdes musicaux, dans les quatre langues nationales, ils étaient interprétés par l'ensemble des Zürcher Sängerknaben.

Les 150 ans de l'Etat de droit

Venu présenter les voeux du gouvernement, le Conseiller fédéral Beat Jans a estimé que cet anniversaire marquait les 150 ans de l'Etat de droit et de la sécurité juridique en Suisse. En sa qualité d'instance indépendante, le Tribunal fédéral veille à ce que les citoyennes et citoyens obtiennent justice.

Selon le chef du Département fédéral de justice et police, l'équilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif que garantit la cour suprême est plus nécessaire que jamais. Car, en Suisse également, on parle fort désormais, on se moque des compromis et on critique les juges.

Avant le Ministre de la justice, la présidente du Conseil national Maja Riniker, a souligné que, dans une société où tout devient plus rapide, plus digitalisé, plus complexe, le Tribunal fédéral n'assume pas une mission politique. Son rôle est, bien davantage, de rendre des décisions objectives et équitables, garantissant ainsi les droits fondamentaux et la stabilité du système politique.

L'arrêt du Säntis

De son côté, le président du Conseil des Etats Andrea Caroni a rappelé que le Tribunal fédéral est un pilier de notre système, à égalité avec le Parlement et le gouvernement. Il n'est pas un contre-pouvoir mais l'expression d'une séparation des pouvoirs qui fonctionne. Un principe qui, aujourd'hui, ne va plus de soi, même dans les démocraties.

Sur un ton plus badin, l'Appenzellois s'est plu à rappeler l'arrêt du Säntis: en juillet 1895, trois juges fédéraux ont escaladé ce sommet de Suisse orientale, à plus de 2500 mètres, afin de mettre un terme à un différend frontalier entre Appenzell et Saint-Gall. «Le Tribunal fédéral a mérité alors son titre d'instance la plus élevée du pays», a-t-il conclu.

Le président du Tribunal fédéral avait ouvert les feux en soulignant que, «dans certaines démocraties occidentales, l'héritage des Lumières est remis en question». Pour François Chaix, cet anniversaire est l'occasion de réaffirmer les principes inscrits au fronton du palais de Mon Repos: «Lex, Justitia, Pax» – loi, justice, paix.

Outre cette cérémonie officielle, un colloque scientifique se déroule jeudi et vendredi à l'occasion du 150e anniversaire. En outre, des journées portes ouvertes auront lieu le 6 septembre sur le site de Lucerne et les 13 et 14 septembre au siège de Lausanne.