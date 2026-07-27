Le gouvernement valaisan a interdit avec effet immédiat la vente de tous les feux d'artifice, y compris ceux de type «volcan» ou «pétard», en raison du danger d'incendie. Ces derniers, non soumis à autorisation, pouvaient encore être vendus dans les magasins, bien que leur utilisation soit prohibée en raison de l'interdiction générale d’allumer du feu en plein air, annoncée le 25 juin.

Malgré l'interdiction de les utiliser, les feux d'artifice de type «volcan» pouvaient jusqu'ici être vendus dans les commerces valaisans (illustration).

«Cette situation était susceptible de créer une confusion auprès de la population», écrit le Conseil d'Etat lundi dans un communiqué. «Dans le contexte actuel de sécheresse, tout dispositif pyrotechnique peut provoquer un départ de feu et enflammer la végétation», poursuit-il.

Tous les types de feux d'artifice devront désormais être retirés de la vente. L'Etat du Valais demande à la population de suivre strictement les directives des autorités communales et de faire preuve d’une vigilance absolue afin d'éviter les incendies. Tout constat de départ de feu ou de fumée suspecte doit être immédiatement annoncé au numéro 118, rappelle-t-il.