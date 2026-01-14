  1. Clients Privés
Valais Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime

ATS

14.1.2026 - 16:21

Deux semaines après l'incendie de Crans-Montana, le Valais, à l'instar de Genève et Vaud, a décidé mercredi d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public. Il va aussi octroyer une aide financière urgente aux victimes de l’incendie.

Le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana (archives).
sda

Keystone-SDA

14.01.2026, 16:21

14.01.2026, 16:26

«Le Conseil d'Etat a décidé d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public», écrit le gouvernement valaisan dans un communiqué.

Drame de Crans-Montana. Genève interdit les engins pyrotechniques dans les bars et restos

Drame de Crans-MontanaGenève interdit les engins pyrotechniques dans les bars et restos

Le canton de Genève a également annoncé mercredi interdire les engins et dispositifs pyrotechniques dans les bars, restaurants et discothèques.

Le canton de Vaud avait déjà décidé la semaine dernière d'interdire de tels engins dans les établissements publics, en réaction au drame de Crans-Montana.

Fribourg pour le statu quo

Le canton de Fribourg a lui opté mercredi pour le statu quo en n'interdisant pas les engins pyrotechniques dans les établissements publics.

Pour le Conseil d'Etat, «ces engins festifs, couramment utilisés dans le cadre privé comme lors de manifestations temporaires et parfois dans des établissements publics, ne présentent pas à eux seuls un risque excessif». Une interdiction généralisée dans les restaurants et bars paraît dès lors «disproportionnée».

«Pas un risque excessif». Pas d'interdiction des engins pyrotechniques à Fribourg

«Pas un risque excessif»Pas d'interdiction des engins pyrotechniques à Fribourg

En Valais, les communes ont déjà reçu un courrier du gouvernement leur rappelant les obligations légales en matière de contrôle. Le canton dit vouloir les soutenir pour garantir la sécurité dans les bâtiments locaux.

L'enquête ouverte à la suite du drame de Crans-Montana a montré que la commune n'avait pas contrôlé «Le Constellation», qui a pris feu la nuit du Nouvel An, depuis 2019. Des contrôles doivent être effectués chaque année selon la loi.

10'000 francs pour les victimes

Le Conseil d'Etat valaisan a également débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 francs sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée, indique-t-il.

Un compte destiné à recueillir les dons de privés ou d'organisations a aussi été débloqué, à la demande des personnes voulant participer financièrement. L'ensemble des fonds sera versé à une fondation indépendante qui doit encore être créée. Cet argent ne servira en aucun cas à couvrir des frais qui seraient à la charge de l'Etat, dit-il.

Crans-Montana. Un avocat crée une plateforme pour recueillir des témoignages

Crans-MontanaUn avocat crée une plateforme pour recueillir des témoignages

Le Conseil fédéral s'est également dit prêt à demander des moyens financiers supplémentaires pour venir en aide aux victimes, si nécessaire. Plusieurs dizaines de personnes sont encore hospitalisées, en Suisse et à l'étranger. Le drame, qui a fait au moins 40 morts et 116 blessés, touche principalement des adolescents et jeunes adultes.

