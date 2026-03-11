  1. Clients Privés
Tourisme Le Valais lance une offre pour attirer les résidants en Suisse

ATS

11.3.2026 - 10:30

En partenariat avec Alliance SwissPass, le Canton du Valais lance Mobility Ticket. Durant l'été, les personnes habitant en Suisse, qui passeront au moins deux nuits dans un hôtel valaisan, bénéficieront d'un transport aller-retour en train gratuit depuis chez eux.

Avec ce projet pilote pour la Suisse, le Valais veut s'engager pour un tourisme plus durable (photo d'illustration).
Avec ce projet pilote pour la Suisse, le Valais veut s'engager pour un tourisme plus durable (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 10:30

11.03.2026, 10:40

«Avec ce projet pilote pour la Suisse, le Valais veut s'engager pour un tourisme plus durable en proposant des solutions concrètes», a souligné mercredi le directeur de Valais Wallis Promotion, Damian Constantin, lors d'une conférence de presse à Brigue. «Avec Mobility Ticket, nous passons de l'intention à l'action.» L'opération se déroulera du 1er mai au 31 octobre.

«Pour les établissements participants, cette démarche répond à une évolution déjà perceptible. Nos hôtes recherchent (ndlr: de plus en plus) des offres cohérentes qui allient confort et responsabilité», a expliqué Pierre-Antoine Dubuis, le directeur de l'hôtel Vatel à Martigny. «Mobility Ticket nous permet d'apporter une réponse concrète, tout en renforçant l'attractivité de notre établissement.»

«Anticiper les tendances»

Cette démarche poursuit trois buts principaux. Le projet vise à augmenter les réservations directes, à encourager les touristes à prolonger leur séjour et à favoriser l'utilisation des transports publics pour les déplacements de loisirs en réduisant l'empreinte écologique des voyages à caractère touristique.

Pour Beat Eggel, le directeur de l'Association hôtelière du Valais, l'idée s'inscrit dans une orientation plus large: «les hôteliers du canton ont à coeur d'anticiper les tendances et les besoins de leurs clients. Ils sont ainsi prêts à faire évoluer leur offre vers davantage de durabilité.»

Sur le moyen voire long terme ?

Soutenu par le programme Innotour de la Confédération, cette première phase permettra d'observer comment une approche coordonnée peut contribuer à renforcer, sur la durée, l'attractivité du Valais. Une étude sera effectuée par l'Université de St-Gall et la HES-SO Valais-Wallis, au terme de ce premier été, dans le but de juger le potentiel de l'offre sur le moyen voire le long terme.

Pour Alliance SwissPass, la faîtière des transports publics suisses, le tourisme représente un segment important. «A travers cette phase-test, nous voulons analyser si une offre attractive peut davantage encourager de voyageurs à privilégier les transports publics pour leurs loisirs», a expliqué son directeur Helmut Eichhorn.

Participation hôtelière

Les coûts supplémentaires liés au développement du projet, à la coordination, à la communication et à l’analyse sont pris en charge conjointement par les partenaires impliqués.

Les hôtels participants versent, eux, un montant forfaitaire de 6,85 francs par hôte et par arrivée. «Les établissements ont fait le choix d’absorber ces coûts. Ceux-ci ne sont pas répercutés séparément sur les clients» de l'offre Mobility Ticket, selon Valais Wallis Promotion.

