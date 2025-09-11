  1. Clients Privés
«Lourdingue» Le Valais poursuit sa lutte contre le harcèlement sexuel

ATS

11.9.2025 - 17:13

«Lourdingue»: c'est le nom de la campagne cantonale de sensibilisation lancée en 2023 pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l'espace public en Valais. En diffusant dès à présent des sketchs vidéos sur les réseaux sociaux, le canton poursuit cet engagement.

Dans le cadre de la campagne cantonale "Lourdingue" qui lutte contre le harcèlement sexuel dans l'espace public, la Foire du Valais accueillera un événement sur le sujet les 26 et 27 septembre prochains. (image d'illustration)
Dans le cadre de la campagne cantonale "Lourdingue" qui lutte contre le harcèlement sexuel dans l'espace public, la Foire du Valais accueillera un événement sur le sujet les 26 et 27 septembre prochains. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 17:13

11.09.2025, 17:20

Ecrits et joués par l'humoriste romand Eric Constantin, les trois sketchs «s'adressent directement aux potentiels auteurs de harcèlement, afin qu'ils interrogent leur propre comportement», explique jeudi l'Office cantonal de l'égalité et de la famille valaisan (OCEF) dans un communiqué.

«En mettant en scène, avec humour et sans caricature, des situations du quotidien incarnées par un 'monsieur tout-le-monde', l’objectif est de pousser les spectateurs à réfléchir à leurs propres attitudes et à prendre conscience de leurs impacts», poursuit le canton.

Une campagne de quatre ans

Cette campagne cantonale a été initiée en 2023 par le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) et l'OCEF. Elle doit se poursuivre jusqu'en 2026.

Deux ans et demi après son lancement, elle dispose du soutien de nombreux acteurs tels que la Police cantonale l'Association valaisanne contre le harcèlement (AVAH), la HES-SO Valais Wallis, la Haute école pédagogique du Valais ou encore la Foire du Valais.

Cette dernière accueillera d'ailleurs les 26 et 27 septembre prochain à Martigny de courtes pièces de théâtre des comédiens Murielle Tenger et Frédéric Perrier. Il s'agira d'illustrer «de manière humoristique des situations de harcèlement, dans une opération de sensibilisation au coeur de l'événement», écrit encore l'OCEF.

