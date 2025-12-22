  1. Clients Privés
Santé Le Valais renforce ses services d'urgence durant les Fêtes

ATS

22.12.2025 - 10:28

Le Valais renforce son dispositif pour la prise en charge des urgences non vitales durant les Fêtes, en raison notamment de la forte affluence attendue sur les pistes de ski. Parmi les différentes mesures, un «pré-tri infirmier» sera mis en place sur le site des urgences de Sion.

Le site des urgences de Sion sera adapté et un pré-tri y sera mis en place afin d'orienter les patients (archives)..
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 10:28

Celui-ci doit permettre «d'identifier rapidement les situations nécessitant une prise en charge immédiate et, lorsque cela est possible, d'orienter les cas simples vers les structures telles que les permanences médicales ou la télémédecine», indique lundi le canton du Valais, la Société médicale du Valais (SMVS) et l'Hôpital du Valais (HVS).

Ailleurs dans le canton, la permanence médicale de Sierre étendra ses horaires. Le service de garde des médecins sera aussi renforcé durant cette période dans la région de Sion/Sierre et de Martigny.

Carnet noir. Ces personnalités suisses dont la disparition a marqué l’année 2025

Carnet noirCes personnalités suisses dont la disparition a marqué l’année 2025

Dans son communiqué, le canton rappelle aussi l'existence du numéro 0848 200 300 pour toute urgence non vitale. Ce numéro permet d'accéder à une consultation en ligne avec un médecin de Medgate, permettant si besoin d'être mis en relation avec le médecin de garde ou de joindre les lignes d'urgences spécifiques (urgence dentaire, urgence psychiatrique, pharmacie de garde).

Le canton met également à disposition sur www.vs.ch/urgences la liste des cabinets médicaux pouvant accueillir des patients pour des urgences non vitales durant les Fêtes.

