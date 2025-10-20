  1. Clients Privés
Foire agricole Le Valais tire un bilan positif de sa présence à l'Olma de St-Gall

ATS

20.10.2025 - 11:34

L'édition 2025 de l'Olma, la foire agricole de St-Gall, a réuni près de 335'000 personnes, cette année. Hôte d'honneur de la manifestation, le Valais tire un bilan positif de sa présence, avec notamment 150'000 personnes qui ont visité son stand.

Les conseillers d'Etat Chrsitophe Darbellay et Franz Ruppen, ainsi que leurs collègues du gouvernement valaisan ont participé au grand cortège de l'Olma, le 11 octobre dernier (photo d'archives).
Les conseillers d'Etat Chrsitophe Darbellay et Franz Ruppen, ainsi que leurs collègues du gouvernement valaisan ont participé au grand cortège de l'Olma, le 11 octobre dernier (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:34

20.10.2025, 11:39

Le stand de 1000 mètres carrés mis sur pied pour l'occasion a permis de faire découvrir «la richesse culturelle, linguistique, économique et touristique du canton, grâce à des expériences interactives, sensorielles et ludiques adressées à toutes les générations», résume, lundi dans un communiqué, l'Etat du Valais.

De la raclette au pain de seigle, en passant par l’abricotine ou les salaisons, les spécialités culinaires ont tenu une place de choix dans les différents espaces alloués au Valais. Portés par les nombreux producteurs du canton présents à l’Olma, le vignoble valaisan et ses crus ont également bénéficié d’une large vitrine.

Environ 100 animaux présents

La tradition agricole du Valais s’est également matérialisée à travers la présence des races autochtones les plus emblématiques du canton, comme des vaches de la race d’Hérens, des chèvres Col noir et du Simplon ou encore des moutons, notamment des Nez noir et des Roux du Valais. Au total, près de 100 animaux ont été amenés à St-Gall.

Près de trente groupes musicaux et folkloriques pour un total de 700 participants ont représenté le Valais lors du grand cortège du 11 octobre, emmenés par les autorités politiques et les invités officiels du canton.

Retombées économiques espérées

L’innovation n’est pas demeurée en reste, grâce notamment à la présence remarquée des robots Roboclette et Sirobot.

Le gouvernement dit espérer des retombées économiques et touristiques de cette présence à la plus importante foire agricole du pays. Après 1969 et 1996, c’était la troisième fois que le Valais était hôte d’honneur de l’Olma.

