L'Etat du Valais veut soutenir le développement économique du canton. Le Département de l'économie a mis en consultation publique mercredi l'avant-projet de loi sur le soutien à l'économie (LEco) et l'avant-projet de loi sur la corporation de droit public pour Valais/Wallis Promotion (LVWP).

Le ministre valaisan de l'économie Christophe Darbellay souhaite donner une base légale spécifique à Valais/Wallis Promotion. ATS

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

La LEco vise à soutenir et à accompagner les entreprises valaisannes tout en encourageant l'innovation et l'adaptation aux défis économiques actuels, notamment la numérisation. «La LEco vise à créer un environnement propice à la croissance et à la diversification des secteurs économiques, tout en renforçant la compétitivité du Valais dans un contexte globalisé», souligne le Département de l'économie et de la formation dans un communiqué.

«Les missions de Valais/Wallis Promotion dépassent, elles, le cadre du seul soutien à l'économie», poursuit le canton. L'Etat du Valais souhaite ainsi se doter d'une base légale spécifique, à travers la Loi sur la corporation de droit public pour la promotion du Valais, «Valais/Wallis Promotion» (LVWP).

Afin de garantir une large participation et de recueillir les avis des acteurs économiques, des autorités publiques et de la population, le DEF invite toutes les parties prenantes à prendre connaissance des avant-projets de loi et à faire part de leurs observations. La période de consultation court jusqu'au 1er mai.