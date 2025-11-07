  1. Clients Privés
"Ce serait emblématique" Un Valaisan veut construire un gratte-ciel de 260 mètres près du Cervin

Gianluca Reucher

7.11.2025

Un hôtelier de Zermatt veut faire construire un gratte-ciel de 260 mètres de haut près du Cervin afin de lutter contre la pénurie de logements dans le village valaisan. Il possède déjà le terrain pour son projet.

Un gratte-ciel près du Cervin ? Si l'on en croit un hôtelier de Zermatt, cela pourrait bientôt devenir réalité.
Image : Roman Gaigg

Gianluca Reucher

07.11.2025, 15:31

07.11.2025, 17:32

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Zermatt est de plus en plus confronté à la hausse des prix de l'immobilier et à la pénurie de logements. Un hôtelier souhaite y remédier en construisant un gratte-ciel.
  • La tour que Heinz Julen souhaite construire près du Cervin doit mesurer 260 mètres de haut afin d'offrir davantage de logements.
  • L'hôtelier a déjà acquis le terrain adéquat. Il va maintenant partir à la chasse aux signatures pour son projet la semaine prochaine.
Montre plus

Le tourisme est en plein essor à Zermatt, les prix de l'immobilier augmentent et la pénurie de logements se fait de plus en plus sentir. Le village valaisan de seulement 6000 habitants se transforme en hiver en une ville pouvant accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Les défis logistiques sont immenses.

Comme le rapporte le "Tages-Anzeiger", un hôtelier a une idée insolite pour désengorger cette destination touristique très prisée : il veut construire une tour de 260 mètres de haut près du Cervin.

Une tour près de notre cher Cervin ? Selon Heinz Julen, "la situation est parfaite".

Heinz Julen n'est pas seulement connu à Zermatt comme hôtelier, mais aussi comme entrepreneur, artiste et architecte. Il ne connaît que trop bien le problème du logement dans le village - chaque année, il cherche désespérément des logements pour ses employés. Depuis Corona, les prix de l'immobilier s'envolent dans les hotspots touristiques.

Et la hauteur est aussi le mot-clé approprié avec lequel Heinz Julen aimerait contribuer à soulager la situation. L'hôtelier a récemment acquis une parcelle en contrebas du village et veut y construire un gratte-ciel pour augmenter l'espace habitable. Le projet porte le nom de "Lina Peak".

Mais une telle tour ne perturbe-t-elle pas l'image idyllique autour de notre cher Cervin, dans les environs duquel on ne voit par ailleurs presque pas de béton ? Si l'on en croit Heinz Julen, ce n'est pas le cas.

L'énorme bâtiment ne gênerait pas la vue sur la montagne à cet endroit, explique-t-il au "Tages-Anzeiger". De plus, les constructions compactes ménagent le sol. L'esprit libre estime : "Je pense vraiment que c'est une bonne idée. L'emplacement est parfait".

Le gratte-ciel devrait mesurer 260 mètres de haut et compter 65 étages. Il devrait coûter environ un demi-milliard. La première moitié serait réservée au logement abordable, la moitié supérieure serait mise sur le marché libre et financerait le tout de manière transversale.

Les autorités restent encore discrètes - la collecte de signatures débute la semaine prochaine

Et que pensent les autorités de cette idée ? Elles souhaitent d'abord évaluer l'ampleur des besoins en logements. Ce n'est qu'ensuite qu'elles se prononceront sur le projet de Heinz Julen. Les experts estiment en tout cas que la réalisation de la tour est tout à fait réaliste.

La semaine prochaine jouera un rôle important. L'hôtelier prévoit alors une soirée d'information pour la population de Zermatt et veut récolter à cette occasion 600 signatures en faveur de son projet. "La tour est comme un rocher dans la tempête, elle enlève la pression du village. C'est logique", déclare Heinz Julen, totalement convaincu par sa vision : "Ce serait iconique !"

