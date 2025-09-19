  1. Clients Privés
Crise avec les Etats-Unis Le Venezuela va déployer l’armée pour former sa population au maniement des armes

ATS

19.9.2025 - 21:10

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, compte envoyer des militaires dans les quartiers populaires pour entraîner la population à la manipulation des armes, dans un contexte d'escalade des tensions avec les Etats-Unis qui ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes.

La Maison Blanche accuse Nicolas Maduro de liens avec le narcotrafic et a offert une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture (archives).
La Maison Blanche accuse Nicolas Maduro de liens avec le narcotrafic et a offert une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 21:10

19.09.2025, 21:15

Nicolas Maduro, qui accuse Washington de vouloir envahir le Venezuela, a invité, il y a quelques semaines, les volontaires inscrits dans la milice, une force militaire composée de civils, à se former dans les casernes.

«Le samedi 20 septembre prochain, les casernes, la Force armée bolivarienne, iront au peuple, iront dans les communautés pour les mobiliser, les passer en revue et enseigner à tous ceux qui se sont enrôlés, voisins et voisines, ce qu'est la manipulation de armes», a déclaré M. Maduro jeudi lors d'un acte officiel retransmis sur la chaîne d'État VTV.

Crise Venezuela-USA. 25'000 soldats vénézuéliens aux frontières

Crise Venezuela-USA25'000 soldats vénézuéliens aux frontières

«Ce sera la première fois que les casernes avec leurs armes et leurs soldats vont vers le peuple, le quartier, la communauté», a affirmé le dirigeant. Mercredi, Caracas a lancé trois jours d'exercices militaires sur l'île caribéenne de La Orchila, à environ 65 kilomètres du continent vénézuélien.

«Nous nous préparons au cas où ce serait nécessaire»

Il s'agit du plus visible déploiement militaire ordonné par Nicolas Maduro depuis l'envoi par les Etats-Unis il y a un mois d'une flotte navale dans les Caraïbes orientales, une action que Washington justifie par la lutte contre le trafic de drogue.

Les Etats-Unis disent avoir intercepté depuis le début du mois trois embarcations impliquées dans le trafic de drogue, entraînant la mort de 14 personnes, selon le président Donald Trump. Les Etats-Unis ont également envoyé à Porto Rico des avions de chasse F-35 pour soutenir la flottille composée de sept navires et d'un sous-marin à propulsion nucléaire.

«Geste hautement provocateur». La tension monte d’un cran entre les Etats-Unis et le Venezuela !

«Geste hautement provocateur»La tension monte d’un cran entre les Etats-Unis et le Venezuela !

La Maison Blanche accuse Nicolas Maduro de liens avec le narcotrafic et a offert une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture. «Nous ne cherchons de problème avec personne, mais nous nous préparons au cas où ce serait nécessaire», a déclaré le président vénézuélien.

Il a dénoncé «un plan impérial visant un changement de régime pour imposer un gouvernement fantoche contrôlé par les Etats-Unis et venir nous voler le pétrole, qui représente la plus grande réserve au monde, et le gaz, qui est la quatrième au monde». «Mais cela ne s'est pas produit et ne se produira pas», a affirmé Nicolas Maduro.

