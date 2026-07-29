Un incendie s'est déclaré mercredi après-midi dans un champ de la commune de Bernex (GE). En raison du vent, la forêt située à plus de 300 mètres du sinistre a aussi pris feu. Personne n'a été blessé, mais deux caravanes ont été entièrement détruites par les flammes.

Un incendie s'est déclaré mercredi après-midi dans un champ de la commune de Bernex (GE), avant d'atteindre une forêt située à plus de 300 mètres.

Le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) est intervenu à 14h48, a-t-il indiqué mercredi. A son arrivée, les sapeurs-pompiers de Saint-Julien-en-Genevois (F) étaient déjà en train de combattre le sinistre, au vu de la proximité immédiate de la frontière franco-suisse.

Si tous les foyers sont éteints, une surveillance active est maintenue sur l'ensemble du site pour prévenir toute reprise du feu, précise le SIS, qui est intervenu avec cinq véhicules, dont une ambulance, et 16 sapeurs-pompiers. De son côté, le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a dépêché cinq sapeurs-pompiers et un véhicule.

Le SIS rappelle qu'il est essentiel d'appeler le 118 pour signaler tout départ de feu ou dégagement de fumée en cette période de sécheresse et de forte chaleur. Les observations des témoins lui permettent d'ajuster au mieux les moyens à engager sur le terrain.

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