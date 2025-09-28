  1. Clients Privés
Election complémentaire à Genève Nicolas Walder en tête au premier tour, talonné par l’UDC

ATS

28.9.2025 - 13:00

A Genève, le deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat devrait s'apparenter à un duel gauche-droite. La droite va se rassembler derrière la candidature unique de l'UDC Lionel Dugerdil alors que la gauche sera unie derrière le Vert Nicolas Walder.

Nicolas Walder pointe en tête du premier tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat genevois (archives).
Nicolas Walder pointe en tête du premier tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat genevois (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:00

28.09.2025, 13:58

Arrivé en troisième position, avec plus de 6400 voix d'écart de Lionel Dugerdil selon des résultats provisoires, le centriste Xavier Magnin a annoncé, comme promis pendant la campagne, le retrait de sa candidature pour le deuxième tour du 19 octobre. Le MCG Maikl Gerzner, quatrième mais loin derrière, se retire aussi au bénéfice du candidat UDC.

Après une arrivée triomphante au son des cloches à l'Hôtel-de-Ville, l'UDC Lionel Dugerdil estime que son bon score est «à la hauteur du travail de terrain». Il souligne avoir su convaincre avec une campagne thématique, tout en remerciant le PLR pour son soutien. L'UDC entend constituer «une véritable majorité de droite au sein du Conseil d'Etat».

Live-Blog. Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !

Live-BlogRésultats et réactions: le suivi des votations en direct !

«Le résultat de Lionel Dugerdil est solide», a salué le président du PLR, Pierre Nicollier. «Contrairement à ce que la gauche prédisait, l'élection n'a pas été facile pour Nicolas Walder, qui obtient moins de 30% des voix, alors que la droite cumulée fait 35%. La configuration est donc très ouverte pour le second tour», ajoute-t-il.

Du côté de la gauche, la présidente des Vert-e-s Maryam Yunus Ebener annonce déjà une alliance forte et solide à gauche pour le deuxième tour. Arrivé en 5e position, Rémy Pagani, le candidat de l'extrême-gauche, qui se trouve actuellement à bord de la flottille humanitaire en direction de Gaza, avait déjà annoncé que le candidat de gauche le moins bien placé au premier tour se retirerait pour la suite.

