Le Vert Nicolas Walder ou de l'UDC Lionel Dugerdil: rien n'est joué

Le deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois du 19 octobre met aux prises le Vert Nicolas Walder avec l'UDC Lionel Dugerdil. Les écologistes veulent sauver leur seul siège à l'exécutif alors que l'UDC compte en décrocher un pour la première fois.

Des personnes passent devant les affiches des candidats pour le second tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat, avec les portraits sur les affiches de Nicolas Walder Les Verts - Les Socialistes et de Lionel Dugerdil UDC - PLR - MCG, ce vendredi 10 octobre 2025 a Genève. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parti dès le début avec le soutien des socialistes, Nicolas Walder aura cette fois également l'appui de la gauche radicale. Le conseiller national, 59 ans, a la lourde responsabilité de conserver le siège qu'Antonio Hodgers a abandonné en cours de mandat. Une éviction des Verts du gouvernement, où ils siègent depuis 1997, serait un coup dur pour le parti.

L'ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019, est aussi vice-président des Vert-e-s suisses. La gauche a ainsi misé sur un homme d'expérience au niveau politique. Lors de la campagne, Nicolas Walder a défendu un léger ralentissement de la croissance et une hausse modérée de la fiscalité. Il plaide aussi pour une utilisation de la zone villas afin d'y construire des logements abordables.

Plus de sécurité

Face à Nicolas Walder: le député UDC Lionel Dugerdil, 44 ans. Ce vigneron-encaveur et agriculteur bio en est à sa deuxième tentative pour entrer au Conseil d'Etat. Il avait le soutien dès le premier tour du PLR. Pour ce deuxième round, il bénéficie aussi de l'appui des milieux économiques.

Lionel Dugerdil est entré en politique en 2019 en dénonçant la concurrence déloyale des vins étrangers face à la production suisse. Il a été élu dans la foulée au Grand Conseil dans les rangs de l'UDC. L'homme a aussi défrayé la chronique pour un coup de fourche porté à un intrus sur sa propriété. Un geste qui lui a valu une condamnation pénale.

Lionel Dugerdil se dit favorable à la construction de tours en ville, «un mal nécessaire», et a finalement recentré sa campagne sur le thème de la sécurité, alors que le département vacant est celui de territoire. Mais une redistribution des dicastères est toujours possible. A noter que le député UDC a aussi le soutien du MCG.

Arbitrage au Centre

Ce duel pourrait bien être arbitré au final par les électeurs du Centre. En effet, le parti dont le candidat Xavier Magnin s'est retiré à l'issue du premier tour, n'a finalement pas donné de consigne de vote pour le 19 octobre, tout comme les Vert'libéraux. Le report de ces voix sera décisif pour départager les deux candidats. La mobilisation à gauche comme à droite sera aussi déterminante.

Un troisième candidat devrait grappiller quelques milliers de voix. Philippe Oberson, représentant Le Peuple d'abord, est une nouvelle fois en lice pour une élection cantonale. Ce retraité de 67 ans a déjà tenté le Conseil d'Etat, le Conseil des Etats et le conseil administratif de la Ville de Genève.