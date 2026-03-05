  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

120 personnes à bord Le vol spécial de Swiss est parti d'Oman en direction de Zurich

ATS

5.3.2026 - 07:20

Le vol spécial organisé par Swiss pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse a décollé d'Oman jeudi matin avec un peu de retard. Il doit arriver à Zurich vers 14h30.

L'avion est attendu à l'aéroport de Zurich en début d'après-midi (image d'illustration).
L'avion est attendu à l'aéroport de Zurich en début d'après-midi (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 07:20

05.03.2026, 07:33

Avec ce vol, la compagnie souhaite «apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», avait-elle annoncé mercredi. Cet Airbus A340 permettra de ramener au pays 120 personnes.

Celles-ci peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le vol est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné, a précisé Swiss.

Défense. La guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour

DéfenseLa guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour

Sur place, la situation reste tendue au Moyen-Orient, au sixième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les plus lus

«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»
Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie
Le «divorce alpin», un phénomène qui inquiète
Un juge «ordonne au gouvernement de tout rembourser»