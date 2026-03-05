Le vol spécial de Swiss a atterri à Zurich : 205 adultes et 6 nourrissons rapatriés

  1. Clients Privés
Guerre au Moyen-Orient Le vol spécial a atterri à Zurich : 205 adultes et 6 nourrissons rapatriés

ATS

5.3.2026 - 16:20

Le premier vol spécial de Swiss en provenance de Mascate, la capitale d'Oman, a atterri jeudi à Zurich en début d'après-midi. Au total, 211 voyageurs bloqués au Moyen-Orient ont ainsi pu être évacués.

L'avion a atterri à Zurich à 14h37 jeudi.
L'avion a atterri à Zurich à 14h37 jeudi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.03.2026, 16:20

Le vol organisé en moins de 48 heures a atterri peu après 14h30 à Zurich, indique la compagnie aérienne. A bord de l'Airbus A340 complet se trouvaient 205 adultes et six nourrissons. L’équipage se composait de deux commandants de bord, deux copilotes et dix membres du personnel de cabine, complété par un mécanicien.

Guerre au Moyen-Orient. Vol spécial de Swiss pour ramener au pays des touristes bloqués

Guerre au Moyen-OrientVol spécial de Swiss pour ramener au pays des touristes bloqués

Ce vol spécial a été réalisé en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il ne s’agit toutefois pas d’un vol d’évacuation subventionné, mais d’une opération indépendante menée par Swiss, précise la compagnie.

Un conteneur avec des pièces de rechange essentielles, dont des roues, avait été chargé en soute afin de pouvoir intervenir en cas de travaux techniques à Mascate. «L’équipage était ainsi préparé à de nombreuses situations qu’une mission de ce type peut impliquer», écrit le transporteur à la croix blanche, qui évoque une préparation «minutieuse et complexe».

L’avion doit être techniquement disponible et adapté à la mission. Les autorités doivent donner leur accord et la situation à destination et le long de la route doit être suffisamment sûre et prévisible, détaille Swiss. L’équipage avait acheminé l’avion à Oman mercredi soir déjà afin de préparer le vol.

Vols suspendus vers Dubaï

La compagnie aérienne, filiale du groupe Lufthansa, répète évaluer en permanence quand et dans quelles conditions elle pourra reprendre ses opérations aériennes ou proposer des liaisons supplémentaires. Et de souligner que la sécurité des équipages et des passagers demeure la base de chaque décision,

Swiss a également annoncé jeudi avoir suspendu des liaisons à destination de Dubaï et Tel Aviv. En raison de la situation au Proche-Orient, elle a annulé ses vols vers Dubaï jusqu'au 10 mars et ceux vers Tel Aviv jusqu'au 22 mars.

Des milliers de Suisses sont bloqués dans différents États du Golfe après l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Environ 5200 personnes se sont enregistrées dans l'application Travel Admin du DFAE.

Dubai, Doha, Mascate.... Le nombre de Suisses «coincés» au Moyen-Orient augmente encore

Dubai, Doha, Mascate...Le nombre de Suisses «coincés» au Moyen-Orient augmente encore

