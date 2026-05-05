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United Airlines Le vol Zurich-New York lance un appel de détresse et atterrit à Londres

Reda

5.5.2026

Le vol devait partir de Zurich directement pour New York. Mais un incident a nécessité un changement de plan. L'avion de United Airlines a lancé un appel de détresse et s'est dirigé à la place vers Londres.

L'itinéraire du vol United détourné.
L'itinéraire du vol United détourné.
Flightradar24

Reda

05.05.2026, 13:09

05.05.2026, 14:59

Un incident s'est produit à bord d'un avion de United Airlines, lors d'un vol de Zurich à New York. L'appareil n'a pas eu d'autre choix que d'effectuer un atterrissage non prévu.

L'avion avait décollé de Zurich mardi à 10h26. Environ 30 minutes plus tard, le Boeing 767 a envoyé le code d'urgence 7700, selon les données de "squawk7700". Ce signal indique une situation de détresse aérienne générale, sans préciser s'il s'agit d'un problème médical ou d'un incident technique. L'appel de détresse a été déclenché au-dessus du territoire français et est resté actif pendant une dizaine de minutes.

Entre-temps, l'équipage a rétabli le code transpondeur régulier. Après un changement de cap et une boucle à l'ouest de la Manche, l'avion a atterri en toute sécurité à l'aéroport de Londres Heathrow. La raison de cette urgence n'est pas connue à ce jour.

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