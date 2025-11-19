  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupable d'atteinte à l'honneur Un leader antivax traite les policiers des CFF de «nazis»

ATS

19.11.2025 - 16:30

La justice zurichoise condamne le leader antivax Nicolas Rimoldi à une peine pécuniaire avec sursis pour avoir traité des policiers des CFF de «nazis» et de «fascistes». Le président du mouvement Mass-Voll a été reconnu coupable d'atteinte à l'honneur.

En janvier 2022, l'accusé âgé de 30 ans s'en est prix à des agents de la police des transports des CFF après avoir refusé de porter un masque d'hygiène dans un train en période de pandémie du Covid-19. (archives)
En janvier 2022, l'accusé âgé de 30 ans s'en est prix à des agents de la police des transports des CFF après avoir refusé de porter un masque d'hygiène dans un train en période de pandémie du Covid-19. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 16:30

Dans son jugement rendu mercredi, le Tribunal de district de Zurich a condamné Nicola Rimoldi à quinze jours-amende à 70 francs.

En janvier 2022, l'accusé âgé de 30 ans s'en est prix à des agents de la police des transports des CFF après avoir refusé de porter un masque d'hygiène dans un train en période de pandémie du Covid-19. Les policiers et une employée de Securitas l'ont alors menotté, sorti du train et emmené dans un poste de police.

Face à la Cour, Nicolas Rimoldi a nié avoir qualifié les policiers de «nazis» et de «fascistes». Les policiers des transports concernés ont, eux, témoigné du fait que le prévenu s'était comporté de manière récalcitrante et les avait bel et bien insultés de la sorte.

Les plus lus

Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne
Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect