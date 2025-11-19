La justice zurichoise condamne le leader antivax Nicolas Rimoldi à une peine pécuniaire avec sursis pour avoir traité des policiers des CFF de «nazis» et de «fascistes». Le président du mouvement Mass-Voll a été reconnu coupable d'atteinte à l'honneur.

En janvier 2022, l'accusé âgé de 30 ans s'en est prix à des agents de la police des transports des CFF après avoir refusé de porter un masque d'hygiène dans un train en période de pandémie du Covid-19. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement rendu mercredi, le Tribunal de district de Zurich a condamné Nicola Rimoldi à quinze jours-amende à 70 francs.

En janvier 2022, l'accusé âgé de 30 ans s'en est prix à des agents de la police des transports des CFF après avoir refusé de porter un masque d'hygiène dans un train en période de pandémie du Covid-19. Les policiers et une employée de Securitas l'ont alors menotté, sorti du train et emmené dans un poste de police.

Face à la Cour, Nicolas Rimoldi a nié avoir qualifié les policiers de «nazis» et de «fascistes». Les policiers des transports concernés ont, eux, témoigné du fait que le prévenu s'était comporté de manière récalcitrante et les avait bel et bien insultés de la sorte.