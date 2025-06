L'effondrement du glacier pourrait coûter des «centaines de millions de francs»

L'effondrement du glacier de Birch qui a détruit le village de Blatten en contrebas la semaine dernière est un sinistre «sans précédent», avec des dégâts qui pourraient se monter «à plusieurs centaines de millions de francs», selon l'association suisse d'assurances.

Mercredi, un effondrement massif s'est produit au niveau du glacier du Birch, dans la vallée du Lötschental et a dévalé vers le village de Blatten, détruisant une grande partie des habitations. KEYSTONE

Agence France-Presse Megane Bochatay

Pour l'instant, il n'est pas encore possible de donner une «estimation précise de l'ampleur des dommages», a indiqué lundi cette organisation représentant les sociétés d'assurances helvétiques, dans un communiqué.

Cependant, Eduard Held, son spécialiste des dommages naturels, s'attend d'ores et déjà à «un sinistre de plusieurs centaines de millions de francs», précise le communiqué.

Il s'agit d'un «sinistre majeur pratiquement sans précédent par son ampleur et ses conséquences sur la population touchée».

Mercredi, un effondrement massif s'est produit au niveau du glacier du Birch, dans la vallée du Lötschental et a dévalé vers le village de Blatten, détruisant une grande partie des habitations.

Un lac artificiel s'est ensuite formé le long des millions de tonnes de gravats de roches et de glaces, engloutissant les rares maisons encore debout.

Au lendemain de cet effondrement, provoqué par la chute de millions de mètres cubes de roche sur le glacier, les autorités suisses ont surveillé de très près ce lac artificiel de peur que le barrage formé par ces gravats ne cède et inonde la vallée en dessous. Les millions de tonnes de roches et de glaces ont formé un barrage naturel qui a bloqué la Lonza, la rivière qui traversait le village, sur plus de deux kilomètres.

Mais les autorités ont constaté ensuite que l'eau du lac artificiel commençait à se trouver un chemin.

Alors que l'effondrement de ce glacier a suscité une vive émotion en Suisse, «les assureurs promettent une assistance diligente» aux personnes sinistrées, précise l'association suisse d'assurances.

Reprise des recherches

Le village avait été évacué le 19 mai. Lundi les recherches ont repris dès 12h30 (10H30GMT) «dans un secteur délimité» pour tenter de retrouver un homme de 64 ans qui reste disparu, a indiqué la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Des spécialistes des unités spéciales, du groupe montagne, ainsi que des conducteurs de chiens de la police et de l'Organisation cantonale valaisanne des secours ont été héliportés sur place. Une pelle mécanique est également engagée sur les lieux.

Perché à plus de 1.500 mètres d'altitude, le village de Blatten surplombait la vallée du Lötschental, considérée comme une des plus belles du Sud de la Suisse.

Cette catastrophe est «un sérieux avertissement sur le réchauffement de notre monde. Mais derrière le choc, il y a un message d'espoir. Une action précoce a permis d'éviter des pertes humaines», a déclaré la secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) de l'ONU, Celeste Saulo, lundi lors d'une réunion à Genève.

© Agence France-Presse