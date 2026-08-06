La situation sur le marché du travail s'est légèrement dégradée en juillet, le taux de chômage ayant augmenté de 0,1 point de pourcentage sur un mois pour s'établir à 3,0%.

Les Offices régionaux de placement ont enregistré une recrudescence d'inscriptions au mois de juillet. (archive)

Marché de l'emploi Légère hausse du chômage au coeur de l'été

Le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) s'est étoffé de 1,1% à 139'276 personnes.

Le nombre de sans-emploi de longue durée, soit un an ou davantage, a atteint 23'327, ce qui représente une progression de 1,9%. Le taux ajusté des variations saisonnières (CVS) est resté stable, à 3,1%, indique jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

La proportion de chômage des jeunes (15-24 ans) et des seniors (+50 ans) a augmenté de 0,1 point à respectivement 2,8% et 2,7%. Dans la première catégorie, ils étaient 12'294 (+4,7%) en juillet et 38'745 (+0,3%) dans la seconde.

Le Seco a dénombré 227'200 demandeurs d'emploi le mois dernier, en hausse de 0,6%. Les postes vacants, pour leur part, se sont tassés de 4,4% à 45'156 unités.