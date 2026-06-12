L'enseignement d'une deuxième langue nationale au niveau primaire devrait être obligatoire. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi un projet de loi en ce sens. Il ne s’appliquerait que si les cantons abandonnent le compromis sur les langues de 2004.

Le Conseil fédéral veut pérenniser l'enseignement des langues nationales (archives). ATS

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«La diversité linguistique est un élément fondateur de la Suisse. Il permet de nous comprendre mutuellement», a rappelé la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider. Mais, ces derniers mois, plusieurs cantons alémaniques ont décidé de reporter l'enseignement de la deuxième langue nationale au niveau secondaire. Un choix qui préoccupe le Conseil fédéral.

Il «met en péril l'harmonisation de l'enseignement et la cohésion nationale». La discussion ne concerne pas qu'une question pédagogique. «Elle remet en question le multilinguisme de notre pays», a-t-elle poursuivi. «Ce n'est pas parce que les mathématiques sont difficiles qu'on les abandonne».

Malgré le dossier «très émotionnel», il est important de maintenir la perméabilité du système scolaire avec une structure homogène. Cela permet aux enfants qui déménagent de s'intégrer facilement dans un nouveau cadre. Et la ministre d'assurer qu'il n'est pas question de s'immiscer dans la compétence des cantons, mais d'assurer une harmonie du système. Par ailleurs, la grille horaire du secondaire n'est pas extensible. Il faudrait renoncer à une autre branche, a rappelé la Jurassienne.

Eventuel échec de l'harmonisation

Le gouvernement propose deux variantes. La première veut inscrire dans la loi sur les langues l'apprentissage de deux langues étrangères au primaire, soit une langue nationale et l'anglais, comme le prévoit le système HarmoS.

La deuxième prévoit d'inscrire une exigence minimale dans la loi sur les langues. Soit l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès le primaire et jusqu'à la fin du niveau secondaire I. Cela laisse plus de souplesse aux cantons, a souligné Mme Baume-Schneider.

Avec ce projet, le Conseil fédéral se prépare «à un éventuel échec de l'harmonisation de l'enseignement des langues» décidé dans le cadre du concordat d'harmonisation scolaire HarmoS. Celui-ci impose l'enseignement d'une première langue étrangère dès la 5H (3e primaire) et d'une deuxième dès la 7H (5e primaire). Les cantons sont libres de décider s'ils privilégient l'anglais ou une autre langue nationale en premier.

Liberté de choix

Dans tous les cantons romands, l’allemand est enseigné dès la 5H et l’anglais débute en 7H. Il en va de même pour les cantons bilingues et les cantons alémaniques situés le long de la frontière linguistique (BE, BL, BS, SO, FR, VS) qui introduisent le français en 5H.

Dans les autres cantons alémaniques, l’anglais est généralement introduit avant le français. Le canton trilingue des Grisons enseigne une deuxième langue cantonale (allemand, italien ou romanche) avant l'anglais.

Un abandon du concordat HarmoS nécessiterait une intervention de la Confédération. En effet, la Constitution impose à la Confédération et aux cantons de veiller ensemble à la sauvegarde et à la promotion des langues nationales, a rappelé la ministre. Ils doivent également renforcer la compréhension entre les communautés linguistiques.

La modification proposée vendredi serait abandonnée si les cantons maintiennent la stratégie nationale des langues, établie en 2004 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), ou s'ils parviennent à «l'adapter sans affaiblir la place des langues nationales», précise le gouvernement.

Français remis en question outre-Sarine

Les parlements de plusieurs cantons alémaniques ont demandé le renvoi de l'enseignement du français à l'école secondaire. Appenzell Rhodes-Extérieures a pris cette décision en mars 2025, suivi par Zurich et Saint-Gall en septembre

Le «Frühfranzösisch» est aussi remis en question dans d'autres cantons, comme Bâle-Campagne et la Thurgovie, où des motions en ce sens ont été déposées, ainsi qu'à Schwyz, où la question occupe actuellement les autorités scolaires. Les Soleurois seraient aussi favorables à un report. Même dans le canton bilingue de Berne, les Vert'libéraux ont déposé une motion s'inspirant du texte zurichois avant de le retirer début juin.

Ces cantons invoquent des arguments d’ordre pédagogique, tels que la priorité à accorder à la langue de scolarisation, la charge supplémentaire que représente cet apprentissage précoce pour les élèves en difficulté, l’efficacité jugée limitée de cette approche, le manque d’enseignants disposant d’une formation adéquate ainsi que certaines réserves quant aux approches didactiques mises en œuvre. La consultation se termine le 5 octobre.