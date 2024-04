Des chercheurs d'épaves ont découvert au large de Brissago (TI) un navire qui avait coulé dans le lac Majeur il y a près d'un siècle. L'équipe du «Nautic Discovery Team» a rapporté début mars des photos et des vidéos des tréfonds du lac.

La découverte du «Mercedes», situé à 270 mètres de profondeur, est un pur hasard (image d’illustration). ats

La découverte du «Mercedes», situé à 270 mètres de profondeur, est un pur hasard. L'équipe du «Nautic Discovery Team» cherchait en fait un autre navire, le «Torpediniera T19», qui avait sombré dans la même zone en 1896 avec douze personnes à son bord.

La découverte d'une autre épave à cette profondeur a été une grosse surprise, a déclaré Jörg Mathieu du «Nautic Discovery Team» à l'agence de presse Keystone-ATS. On n'en trouve pas souvent à cette profondeur, a-t-il ajouté. Les plongeurs étaient équipés d'un sous-marin et d'un robot.

A part la proue qui est fortement endommagée, le reste de l'épave est en très bon état, selon M. Mathieu. Il a notamment expliqué que la moule quagga, espèce invasive, n'y a pas encore pris ses quartiers. Par contre, il pense que le bois a perdu en résistance et qu'un sauvetage n'est donc plus possible.

Collision entre deux paquebots

L'épave a été retrouvée à environ un kilomètre du lieu de l'accident. Les spécialistes pensent que l'embarcation de grande taille a flotté un certain temps juste sous la surface de l'eau avant de sombrer dans les profondeurs.

Le 8 juillet 1928, le «Mercedes» a quitté le port alors que la visibilité était bonne et les eaux calmes. Le naufrage a eu lieu au large de Brissago, lorsque sa proue a heurté le flanc d'un bateau italien nommé «Magnolia». Le navire s'est ensuite rempli d'eau et a coulé. Sept passagers et un membre d'équipage ont pu être sauvés. Le machiniste Ferdinando Vigini, âgé de 22 ans, a lui sombré avec le bateau.

Le «Mercedes» n'est pas la première épave découverte par le «Nautic Discovery Team». Le Suisse Jörg Mathieu et l'Allemand Martin Wenzel, des plongeurs passionnés, consacrent leur temps à la recherche d'épaves de bateaux en Suisse et à l'étranger.

