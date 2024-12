La campagne des 16 jours contre les violences basées sur le genre a pris fin mardi. Plusieurs centaines d'organisations se sont mobilisées à travers la Suisse durant ce laps de temps après le coup d'envoi donné lors d'une mobilisation ayant rassemblé 10'000 personnes.

Pas moins de 10'000 personnes avaient manifesté à Berne le 23 novembre pour donner le coup d'envoi de la campagne (archives). ATS

ATS

«Plus de 300 organisations et autant d'événements ont rythmé ces 16 jours à travers toute la Suisse», la prévention de la violence de genre étant une «urgence sociétale», indique l'ONG féministe Frieda dans un communiqué.

Elle rappelle qu'une femme est tuée toutes les deux semaines par son partenaire ou ex-compagnon et que 49'055 consultations ont été enregistrées dans les centres d'aide aux victimes en 2023. «Ce chiffre, en augmentation, ne reflète qu'une partie de la réalité», de nombreuses victimes ne demandant pas d'aide, freinées par la peur de stigmatisation ou par le manque de structures accessibles.

L'organisation appelle donc à améliorer le financement des structures d'aides, à former les professionnels et bénévoles, à sensibiliser les autorités judiciaires et les médias et et à reconnaître l'urgence d'agir en faisant des violences de genre une priorité politique. Les statistiques doivent également devenir plus fiables grâce à une collecte de données adéquate.

clsi, ats