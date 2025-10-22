  1. Clients Privés
Elections cantonales JU Les 5 sièges du Gouvernement jurassien convoités par 9 candidats

ATS

22.10.2025 - 12:54

Neuf candidats sont encore en lice pour le 2e tour de l'élection au Gouvernement jurassien le 9 novembre. Le Parti socialiste (PS) part avec trois candidats et le Centre avec deux. Mais les regards se porteront une nouvelle fois sur le score de l'indépendant Martial Courtet qui brigue un 3e mandat.

Grand vainqueur du 1er tour, le PS repart avec les trois candidats les mieux classés: la ministre Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber.
Grand vainqueur du 1er tour, le PS repart avec les trois candidats les mieux classés: la ministre Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:54

Il n'y a pas eu de surprise lors du dépôt des listes mercredi à midi dans la course aux cinq sièges de l'exécutif. Grand vainqueur du 1er tour, le PS repart avec les trois candidats les mieux classés: la ministre Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber.

Au départ, son objectif était de conserver ses deux sièges, malgré le retrait de Nathalie Barthoulot. Mais le tir groupé réussi en haut de l'affiche dimanche offre aux socialistes le droit de rêver à un troisième fauteuil. Ils deviendraient majoritaires à l'exécutif, mais devraient composer avec un législatif à droite.

Ticket à deux pour le Centre

Le Centre a opté pour un ticket à deux avec le ministre Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat. Stéphane Theurillat, qui a remplacé le PLR Jacques Gerber lors d'une élection partielle en novembre 2024, a terminé au 2e rang avec une confortable avance sur ses poursuivants.

Tant le Centre que le PS ont eu des mots très durs à l'égard du ministre Martial Courtet qui se présente pour un 3e mandat le 9 novembre sous l'étiquette d'indépendant. Ils estiment que le ministre mis en cause dans un audit pour la gestion de son département constitue un obstacle à la collégialité.

Ambition de l'UDC

Comme attendu, l'UDC Jura maintient la candidature de Fred-Henri Schnegg avec pour objectif de faire son entrée au Gouvernement, ce qui constituerait une première dans l'histoire du canton. Au premier tour, le frère du conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg a terminé au 6e rang.

Le PLR a lui décidé de maintenir la candidature de Martin Braichet, classé 12e lors du 1er tour. Le parti est absent du Gouvernement depuis la démission de Jacques Gerber. Le maire de Delémont Damien Chappuis est aussi en lice pour le 2e tour pour permettre au Parti chrétien-social indépendant (PCSI) de sauver son siège à l'exécutif.

Dix-huit candidats étaient en lice lors du 1er tour.

