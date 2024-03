Les accidents de ski ont coûté 291,6 millions de francs en 2023, soit 2,4% de plus que l'année précédente, selon une étude. Les coûts dépassent ainsi le niveau pré-pandémique.

La hausse du nombre d'accidents de ski et de snowboard, observée depuis 2020, s'est poursuivie en 2023 (archives). ATS

La hausse se confirme également pour les accidents de snowboard, avec une augmentation attendue de 5,5% des coûts, à 66,6 millions de francs, relève la plateforme de comparaison d'assurances et de produits financiers HelloSafe, dans une étude publiée jeudi. Celle-ci se fonde sur la base de données de la SUVA.

Les coûts des accidents s'expliquent par différents facteurs, note HelloSafe. Outre le nombre d'accidents, la complexification des prises en charge hospitalières liées aux accidents de sports d'hiver joue également un rôle. Il en découle en effet des reprises professionnelles plus tardives, faisant ainsi grimper la facture finale.

Blessures plus graves

La saison de ski est aussi marquée par une aggravation des blessures, selon HelloSafe. Ce constat peut s'expliquer par le manque de neige sur les pistes, ce qui participe également à la hausse du coût final.

Les 30-44 ans sont la tranche d'âge qui a généré les coûts d'accidents les plus élevés en 2023 (127,1 millions de francs). Les 15-29 ans suivent de près, avec 125,3 millions de frais occasionnés. A l'inverse, les pratiquants âgés de 45 à 59 ans et de plus de 60 ans, n'ont «pesé» respectivement que 91,3 et 14,3 millions.

st, ats