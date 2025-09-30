Les actionnaires réclament le départ d'UBS, lâche Ermotti

Après la débâcle du CS, la Confédération veut imposer à l'UBS des prescriptions plus strictes en matière de capital. Le patron de la banque, Sergio Ermotti, y voit un danger pour la compétitivité et réagit aux spéculations sur un éventuel déménagement à l'étranger.

Le CEO Sergio Ermotti est resté silencieux jusqu'à présent. KEYSTONE

Keystone-SDA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Le conflit entre la Confédération et l'UBS s'intensifie. Après le sauvetage du Crédit Suisse il y a deux ans, la ministre des Finances Karin Keller-Sutter veut rendre la grande banque plus résistante à la crise en lui imposant des exigences supplémentaires en matière de fonds propres. L'UBS se défend désormais publiquement: lors d'une conférence de presse, le CEO Sergio Ermotti a été clair: «Les propositions de la Confédération ne sont malheureusement pas suffisantes. Elles nous pénalisent de manière inappropriée».

Concrètement, il s'agit d'une possible augmentation des fonds propres de base durs de 24 milliards de dollars. L'UBS s'attend à des coûts annuels supplémentaires pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars et prévient que cela rendrait les crédits plus chers et pèserait sur l'économie réelle.

«Pression des actionnaires»

La discussion sur un éventuel départ de l'UBS apporte une touche d'explosivité supplémentaire. «Notre priorité est d'être une banque compétitive au niveau mondial depuis la Suisse», a déclaré Ermotti. La banque elle-même n'a toutefois «jamais menacé» de transférer son siège à l'étranger, ajoute-t-il. C'est plutôt l'investisseur activiste Cevian qui a évoqué cette option. Mais Sergio Ermotti précise: «Il y a certainement une pression de la part des actionnaires. L'incertitude n'aide pas à maîtriser la pression. Jusqu'à présent, nous avons réussi à garder les gens calmes».

La Confédération voit la situation différemment: selon une expertise, les exigences supplémentaires ne coûteraient à la banque qu'environ 320 millions de francs par an, soit une fraction de l'estimation d'UBS. De plus, des comparaisons internationales montrent que de nombreux pays connaissent déjà des règles plus strictes. Un capital propre plus important renforce la confiance dans la place financière, selon l'argumentation.

Il est donc clair que la lutte de pouvoir entre le Conseil fédéral et l'UBS passe à la prochaine étape, avec le départ potentiel de la banque comme épineux à-côté.