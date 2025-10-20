Les agissements de la Poste suscitent le débat

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Politiques dépassées» Les agissements de la Poste suscitent le débat

ATS

20.10.2025 - 07:29

Avenir Suisse appelle à une réforme en profondeur de la Poste. Selon le groupe de réflexion libéral, celle-ci doit passer par un désengagement politique et un recentrage sur l'activité principale, mais aussi une séparation avec les sociétés CarPostal et PostFinance.

Avenir Suisse appelle à une réforme en profondeur de la Poste.
Avenir Suisse appelle à une réforme en profondeur de la Poste.
ats

Keystone-SDA

20.10.2025, 07:29

La Poste a besoin d'une réorientation stratégique, car son organisation actuelle, comprenant une banque, une entreprise de bus et des services numériques, est trop complexe, indique lundi Avenir Suisse dans un communiqué.

La réforme doit être axée sur la liberté d'entreprise et une orientation cohérente vers l'activité principale: le transport du courrier et de marchandises dans toute la Suisse. La liberté signifie que La Poste ne doit pas être «freinée par des directives politiques dépassées», estime Avenir Suisse.

Selon le groupe de réflexion, il faut une nouvelle gouvernance d'entreprise qui fixe des lignes directrices à La Poste, mais qui rompe l'étroite interdépendance entre la politique, l'administration et l'entreprise. Le groupe postal doit être divisé et certaines parties de l'entreprise doivent être privatisées par la suite, ajoute-t-il.

La concurrence est le meilleur moyen de tenir en échec les anciens monopoles, selon l'analyse d'Avenir Suisse. Il existe un potentiel de concurrence pour les envois en nombre, mais il faut que le monopole résiduel sur les lettres tombe. Le marché des colis n'a plus besoin de contraintes étatiques, estime le groupe de réflexion.

Directives assez strictes. Le président de La Poste ne veut pas d'un «corset plus étroit»

Directives assez strictesLe président de La Poste ne veut pas d'un «corset plus étroit»

Une nouvelle scission s'impose

Selon Avenir Suisse, la scission des PTT, l'ancienne entreprise de la poste, du téléphone et du télégraphe, a été une bonne décision du point de vue actuel. Près de 30 ans plus tard, les changements structurels imposent à nouveau une intervention politique.

Pour faire évoluer la Poste, il est nécessaire de prendre des mesures «courageuses». La scission des différentes unités d'entreprise est à nouveau la bonne solution, estime le think tank indépendant.

La Poste, bien que performante dans son domaine principal, voit son activité se réduire. Les volumes de courrier diminuent et les offices postaux sont de moins en moins fréquentés.

Si cette évolution n'est pas prise en compte, la Poste risque de devoir être restructurée, juge Avenir Suisse. Mais au lieu de relever le défi de manière ciblée, la politique s'est dispersée ces dernières années dans l'entreprise fédérale.

Une série d'acquisitions sans issue

Le Conseil fédéral a progressivement ouvert la voie à une expansion dans des domaines d'activité qui n'ont plus grand-chose à voir avec le service postal de base. La Poste a tenté de compenser la diminution de son activité principale en faisant des achats dans de nouveaux domaines – elle a repris des entreprises de cybersécurité, de logiciels d'entreprise et de services en nuage.

Mais cette voie mène à une impasse, conclut Avenir Suisse, car les acquisitions sont jusqu'à présent déficitaires et conduisent de plus en plus à des conflits avec les prestataires privés.

Les plus lus

Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Les agissements de la Poste suscitent le débat
La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Un procès hors normes s’ouvre à La Chaux-de-Fonds !
Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe