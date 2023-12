Plus de 35'000 entreprises ayant souffert de pertes de chiffres d'affaires durant la crise du Covid-19 ont été soutenues pour un total de 5,3 milliards de francs. Ces aides pour les cas de rigueur ont fait leurs preuves, indique un rapport publié vendredi.

Les restaurants avaient été contrés de fermer leurs portes en raison de la crise du Covid-19 à la fin 2020 (archives). ATS

Les «cas de rigueur» concernaient des entreprises fortement touchées par la pandémie, mais qui ne pouvaient pas bénéficier d'un soutien spécifique à la branche. Le Conseil fédéral avait décidé à l'automne 2020 de les soutenir pour leur permettre de surmonter la crise, éviter la faillite et conserver les emplois.

Les aides consistaient en contributions à fonds perdu, prêts, cautionnements et garanties. Au total, plus de 35'000 entreprises ont été soutenues, majoritairement par des contributions à fonds perdu, pour un montant d'environ 5,3 milliards de francs (Confédération et cantons).

Près de la moitié de cette somme a été allouée aux domaines de la restauration et de l'hôtellerie. La proportion d'abus et de violations est faible, selon le rapport adopté par le Conseil fédéral.

vf, ats