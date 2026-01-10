Le président vénézuélien Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue et de "narcoterrorisme", a déjà comparu une fois devant un juge à New York (archives). ATS

Le gouvernement des Etats-Unis a appelé samedi ses ressortissants à quitter «immédiatement» le Venezuela en raison d'une situation sécuritaire jugée instable. Une semaine après sa capture par Washington, le président vénézuélien Nicolás Maduro a dit aller «bien».

Keystone-SDA ATS

«Nous allons bien. Nous sommes des combattants», a déclaré le président vénézuélien déchu depuis sa cellule, selon son fils dans une vidéo publiée samedi par le parti au pouvoir au Venezuela.

Accusés notamment de trafic de drogue, Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores sont incarcérés dans le centre de détention de Brooklyn, à New York, depuis leur capture par l'armée américaine le 3 janvier. Ils ont plaidé non-coupable lors de leur présentation lundi devant la justice américaine. La prochaine audience est prévue le 17 mars.

Avec des pancartes proclamant «Nous voulons leur retour», un petit millier de sympathisants ont défilé samedi dans les rues de Caracas, scandant «Maduro et Cilia sont notre famille! «Ici, il y a un peuple qui se bat», dit dans le cortège Yusleidys Arroyo, 36 ans.

«Nous allons le sauver»

Les appels à manifester en soutien au dirigeant socialiste déchu sont quotidiens depuis l'opération militaire américaine du 3 janvier. La mobilisation était moindre samedi, où aucune figure du parti au pouvoir, le PSUV, n'était présente pour haranguer les foules.

La manifestation coïncidait également avec l'anniversaire de l'investiture de M. Maduro pour un troisième mandat, à l'issue des élections de 2024 dénoncées par l'opposition comme frauduleuses.

La télévision publique a diffusé une visite de la présidente par intérim Delcy Rodriguez à une foire agricole à Petare, un quartier emblématique de Caracas, où s'est également tenue une petite manifestation en faveur de Nicolás Maduro.

«Nous n'allons pas nous reposer une seule minute tant que nous n'aurons pas récupéré le président», a lancé Delcy Rodriguez. «Nous allons le sauver, bien sûr que oui».

Dans la foulée de la chute surprise de M. Maduro, l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez a été investie présidente par intérim. Elle négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.

«Contact étroit»

Son gouvernement a «décidé d'entamer un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019.

Après une visite de diplomates américains à Caracas vendredi, «l'administration Trump reste en contact étroit avec les autorités intérimaires», indique samedi un responsable du département d'Etat.

Le président américain Donald Trump a affirmé que Washington entendait «dicter» toutes ses décisions à Caracas. Mme Rodriguez a rétorqué que son pays n'est ni «subordonné ni soumis» à Washington.

Samedi, le département d'Etat américain a enjoint tous ses ressortissants à ne pas voyager au Venezuela et ceux qui s'y trouvent à «quitter le pays immédiatement», en raison d'une situation sécuritaire jugée «instable».

Il a évoqué la présence de «groupes de milices armées, connus sous le nom de colectivos, qui installent des barrages routiers et fouillent des véhicules à la recherche de preuves de citoyenneté américaine ou de soutien aux Etats-Unis».

Une vingtaine de libérations

L'alerte américaine «repose sur des récits inexistants visant à créer une perception de risque qui n'existe pas», a rétorqué Caracas dans un communiqué, ajoutant que «le Venezuela jouit d'un calme, d'une paix et d'une stabilité absolus».

«Le Venezuela a commencé, de manière spectaculaire, à libérer ses prisonniers politiques. Merci», a commenté samedi Donald Trump sur son réseau social Truth Social, en référence à l'annonce jeudi par le président du Parlement Jorge Rodriguez, frère de Delcy Rodriguez, de la libération de «nombreux prisonniers».

Depuis, des dizaines de familles d'opposants ou militants vivent dans l'angoisse et l'espoir de retrouver leurs proches. Certains campent jour et nuit devant des centres pénitentiaires comme celui de l'Hélicoïde, une prison redoutée et gérée par les services de renseignements, ou celui de Rodeo I, à l'est de Caracas.

Des ONG et l'opposition font état à ce stade de 21 libérations, sur un total de détenus qui oscille entre 800 et 1200, selon les estimations d'ONG et d'organisations.