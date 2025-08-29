A Genève, les apéros et les réceptions organisées par l'Etat ou par les régies publiques devront exclusivement proposer des produits locaux. Une résolution adoptée vendredi par le Grand Conseil demande au Conseil d'Etat d'édicter une directive qui va dans cette direction.

Les apéros organisés par l'Etat de Genève devront servir uniquement des vins et des produits genevois (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'objectif de ce texte soutenu par tous les partis sauf le PLR vise notamment à soutenir la viticulture genevoise qui traverse une grave crise conjoncturelle. «L'Etat doit donner l'exemple», a relevé le socialiste Romain de Sainte Marie. Le député a souligné l'impact non seulement économique de cette mesure, mais aussi patrimonial et environnemental.

Initialement, cette résolution ciblait uniquement les boissons, qu'elles soient alcoolisées ou non alcoolisées. Mais un amendement a élargi cette contrainte à l'ensemble des produits alimentaires. L'obligation de servir des produits genevois concernera aussi les mandataires externes et les restaurants collectifs publics.

Jeudi, le Grand Conseil avait déjà accepté une série de textes pour soutenir les producteurs locaux de boissons, dont une aide de 1,1 million de francs pour soutenir les restaurateurs et les viticulteurs via un système de bons. Tous les restaurateurs seront aussi obligés de proposer au moins un vin genevois sur leur menu.