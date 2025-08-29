  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grand conseil Les apéros organisés par l'Etat devront être 100% genevois

ATS

29.8.2025 - 18:34

A Genève, les apéros et les réceptions organisées par l'Etat ou par les régies publiques devront exclusivement proposer des produits locaux. Une résolution adoptée vendredi par le Grand Conseil demande au Conseil d'Etat d'édicter une directive qui va dans cette direction.

Les apéros organisés par l'Etat de Genève devront servir uniquement des vins et des produits genevois (image d'illustration).
Les apéros organisés par l'Etat de Genève devront servir uniquement des vins et des produits genevois (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 18:34

29.08.2025, 18:41

L'objectif de ce texte soutenu par tous les partis sauf le PLR vise notamment à soutenir la viticulture genevoise qui traverse une grave crise conjoncturelle. «L'Etat doit donner l'exemple», a relevé le socialiste Romain de Sainte Marie. Le député a souligné l'impact non seulement économique de cette mesure, mais aussi patrimonial et environnemental.

Initialement, cette résolution ciblait uniquement les boissons, qu'elles soient alcoolisées ou non alcoolisées. Mais un amendement a élargi cette contrainte à l'ensemble des produits alimentaires. L'obligation de servir des produits genevois concernera aussi les mandataires externes et les restaurants collectifs publics.

Jeudi, le Grand Conseil avait déjà accepté une série de textes pour soutenir les producteurs locaux de boissons, dont une aide de 1,1 million de francs pour soutenir les restaurateurs et les viticulteurs via un système de bons. Tous les restaurateurs seront aussi obligés de proposer au moins un vin genevois sur leur menu.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Trump veut couper 4,9 milliards de dollars d’aide internationale
Une enseignante tente de se suicider dans son lycée
Pour «détourner les soupçons», un pyromane brûle sa propre maison