  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Semaine du Goût Les archives du Goût rejoignent les Archives cantonales

ATS

10.9.2025 - 17:41

A l'occasion des 25 ans de la Semaine du Goût, les archives du Goût sont déposées aux Archives cantonales vaudoises (ACV). Le fonds a été officiellement inauguré mercredi. Il comprend les archives liées aux activités de la Fondation pour la promotion du Goût.

A l'occasion des 25 ans de la Semaine du Goût, les archives du Goût sont déposées aux Archives cantonales vaudoises (photo symbolique).
A l'occasion des 25 ans de la Semaine du Goût, les archives du Goût sont déposées aux Archives cantonales vaudoises (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 17:41

Le fonds est de taille moyenne, soit 4,5 mètres linéaires. Confié en début de cette année, il est constitué de documents administratifs relatifs aux séances des divers comités, à l'organisation annuelle de la Semaine du Goût et autres projets, ainsi qu'à la comptabilité de la fondation», indique le Canton dans un communiqué.

Ces séries sont complétées par des publications, des illustrations, des coupures de presse et du matériel de promotion de la fondation et de ses partenaires dans le cadre de la Semaine du Goût, est-il ajouté. Les archives ont été classées, inventoriées et reconditionnées, précise-t-on.

Une cérémonie officielle et festive a eu lieu en fin de journée, ouverte au public. La présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier, le directeur de la Fondation Josef Zisyadis et la directrice des ACV Delphine Friedmann ont participé à la signature de la convention de donation des archives.

Les plus lus

Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Le LS crie sa colère après l'alourdissement de la sanction de Diakité
Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
«Il est resté debout pendant environ trois minutes» – Un gardien de zoo tué par des lions
Judith Godrèche mise en examen pour diffamation
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?